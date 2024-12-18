شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق تحديثات جديدة لتحسين المكالمات على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة واتساب عن مجموعة من التحديثات الجديدة لتحسين ميزات المكالمات، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد، وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين يجرون أكثر من مليارى مكالمة يوميًا عبر التطبيق، مما دفعها لتقديم أدوات جديدة تجعل المكالمات أكثر سهولة وتفاعلية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

أبرز ميزات تحديثات واتساب لمكالمات ديسمبر 2024

1- الاتصال بأعضاء محددين من المجموعة:

أصبح بإمكان المستخدمين الآن الاتصال بشخص معين داخل مجموعة دون إزعاج باقي الأعضاء، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار الشخص المطلوب الاتصال به مباشرة، بدلاً من دعوة جميع أعضاء المجموعة.

2 ـ مكالمات فيديو مع تأثيرات مميزة:

أضاف واتساب خيارًا جديدًا لتضمين تأثيرات أثناء مكالمات الفيديو، على غرار التأثيرات المتاحة على إنستجرام، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 10 تأثيرات جديدة، مثل آذان الجرو، مشاهد تحت الماء، ونظارات عصرية.

3 ـ تحسين المكالمات على نسخة سطح المكتب:

حصل إصدار واتساب الخاص بالكمبيوتر على علامة تبويب محسّنة للمكالمات، تتيح الوصول السريع إلى جميع الميزات مثل بدء مكالمة، إنشاء رابط مكالمة، وحتى طلب رقم مباشرة بنقرة واحدة.

4 ـ مكالمات فيديو بجودة أعلى:

أصبحت مكالمات الفيديو عبر واتساب تدعم جودة أعلى، مما يمنح المستخدمين وضوحًا أفضل أثناء المكالمات الفردية أو الجماعية، سواء على تطبيق الهاتف أو إصدار سطح المكتب.



تأتي هذه التحديثات بعد انقطاع كبير واجهته منصة واتساب هذا الأسبوع، حيث أكدت الشركة عبر منشور على منصة إكس أن جميع خدمات ميتا، بما في ذلك إنستجرام وفيسبوك، تعرضت لعطل تقني أثر على مليارات المستخدمين.

كما تسعى واتساب من خلال هذه الميزات الجديدة إلى تعزيز تجربة المستخدمين، خاصة في موسم الأعياد، مع تحسين جودة المكالمات وإضافة خيارات تفاعلية تناسب احتياجاتهم اليومية.