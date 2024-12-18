شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE4 يصل أوائل 2025؟.. اعرف تاريخ الإطلاق المتوقع والمواصفات وكل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد iPhone SE4 أحد أكثر الهواتف الذكية المنتظرة فى عام 2025، وكجزء من تشكيلة Apple الصديقة للميزانية، جذبت سلسلة SE المستخدمين باستمرار من خلال تقديم أداء قوى وتجربة iPhone من Apple بسعر مناسب.

وكان إطلاق iPhone SE3 فى عام 2022 أحد أكثر المبيعات لشركة Apple، مما أعطى منافسة صعبة للهواتف الذكية متوسطة المدى.

ومع ذلك، فقد مر أكثر من عامين منذ أطلقت Apple آخر جيل جديد من iPhone SE. لكن يقال إن عام 2025 هو نهاية هذه الفجوة. لن يكون هناك iPhone SE4 جديد فحسب، بل يُقال أيضًا أن Apple ستقدم بعض التغييرات الرئيسية، مما يجعله ترقية كبيرة على سابقه.

من المتوقع أن تكشف Apple عن iPhone SE4 في أوائل عام 2025، بما يتماشى مع أنماط إصدار SE السابقة، ووفقًا لتقارير مارك جورمان من بلومبرج، من المقرر أن يبدأ إنتاج الجهاز في ديسمبر 2024، مع إطلاق وشيك في وقت ما في الربع الأول من عام 2025 - ربما في الأسبوع الأخير من مارس أو الأسبوع الأول من أبريل.

وفي حين لم تؤكد شركة Apple رسميًا تاريخ الإصدار أو تقدم أي تلميحات، يشير المطلعون على الصناعة إلى أن الهاتف سيظهر لأول مرة جنبًا إلى جنب مع طرازات iPad Air الجديدة ولوحة مفاتيح Magic Keyboard المحدثة في أوائل العام المقبل.

ويقال إن تصميم iPhone SE4 هو أحد أبرز مميزاته. يُشاع أن الجيل الجديد من iPhone سيتبنى تصميمًا على غرار iPhone 14، يتميز بشاشة OLED أكبر مقاس 6.1 بوصة.

ومن المتوقع أن يشكل هذا التحديث قفزة كبيرة، حيث يتميز iPhone SE الحالي بشاشة LCD أصغر بكثير مقاس 4.7 بوصة.

مع هذا التحديث فى الشاشة والتصميم، من المتوقع حدوث تغيير ملحوظ آخر مع iPhone SE4 وهو إزالة زر الصفحة الرئيسية وTouch ID، واستبدالهما بـFace ID.

ومع ذلك، يُقال إنه لن تكون هناك جزيرة ديناميكية، حيث يُقال إن Apple تحتفظ بهذه الميزة لهواتف iPhone الرائدة في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يلتزم iPhone SE4 بتصميم الشق الأقدم للحفاظ على انخفاض تكاليف الإنتاج. تشير بعض التقارير إلى أن الشق سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، على غرار iPhone 16.

بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن iPhone SE4 يتضمن زر الحركة، الذي قدمته Apple مع تشكيلة iPhone 15 Pro ومن المتوقع أن يمتد عبر سلسلة iPhone 16.

iPhone SE4 بشريحة A18 وApple Intelligence

من المتوقع أن يعمل iPhone SE4 بشريحة A18 الأحدث من Apple، وهي نفس عائلة الشرائح التي تعمل على تشغيل سلسلة iPhone 16. سيسمح هذا لشركة Apple بتقديم تقنية الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في هاتف iPhone بأسعار معقولة.

تتطلب تقنية الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل، ويُشاع أن iPhone SE4 يلبي هذا المعيار. مع تقنية الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، سيقدم iPhone SE4 ميزات الذكاء الاصطناعي مثل تفاعلات Siri الأكثر ذكاءً، وتحسين تحرير الصور، واقتراحات النص التنبؤي.

ترقيات كاميرا iPhone SE4

بينما لن يكون هناك أي إضافة لعدد مستشعرات الكاميرا في الخلف، يُقال إن iPhone SE4 سيتضمن كاميرا خلفية أحادية العدسة لخفض التكاليف. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هذه العدسة مستشعرًا بدقة 48 ميجابكسل، وهو ترقية كبيرة من الكاميرا بدقة 12 ميجابكسل في طراز SE الحالي.

من ناحية أخرى، يُشاع أن الكاميرا الأمامية، الموجودة داخل الشق، ستكون بدقة 12 ميجابكسل، مما يوفر صورًا ذاتية أفضل ومكالمات فيديو محسنة.

بطارية iPhone SE4 وتحسينات الشحن

من المتوقع أن يتميز iPhone SE4 ببطارية 3279 مللي أمبير في الساعة، وهي نفس بطارية iPhone 14. وبالتالي يمكن للمستخدمين توقع أداء بطارية مماثل، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالبطارية الأصغر في iPhone SE الحالي. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتضمن iPhone SE4 منفذ شحن USB-C، بما يتماشى مع انتقال Apple الأخير بعيدًا عن موصل Lightning.

سيتضمن iPhone SE4 مودم Apple الداخلى

من المتوقع أن يتضمن iPhone SE4 ترقية كبيرة أخرى مع تضمين أول مودم 5G داخلى من Apple، تفيد التقارير أن Apple تعمل على شرائح المودم الخاصة بها لسنوات لتقليل الاعتماد على Qualcomm. وتشير العديد من التقارير إلى أن iPhone SE4 سيضم مودم Apple الخاص وسيضم حتى تقنية 5G الخاصة بالشركة، مما قد يوفر اتصالاً أفضل وكفاءة فى استهلاك الطاقة.