شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل متورطة فى دعوى جديدة بتمويل الصراعات المسلحة فى الكونغو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعوى قضائية جديدة ضد شركة آبل، بعدما وجهت إليها اتهامات عديدة بشأن استخدامها لمعادن "الدم" - وهي المعادن التي يتم استخراجها في مناطق الحرب وبيعها لتمويل الصراعات المسلحة ضد الحكومات، بحسب موقع phonearena.



وقد بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية إجراءات قانونية ضد الشركات التابعة لشركة آبل في فرنسا وبلجيكا، متهمة الشركة بالاستفادة من معادن الصراع في سلسلة التوريد الخاصة بها، حيث تزعم الحكومة الكونغولية أن شركة آبل تستفيد من المعادن التي يتم الحصول عليها من خلال العنف والاستغلال، وفقًا لتقارير رويترز

والكونغو هي مورد عالمي رئيسي للقصدير والتنتالوم والتنجستن، وهي مواد أساسية للإلكترونيات، ومع ذلك، غالبًا ما تنطوي التعدين الحرفي في المنطقة على جماعات مسلحة متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المذابح والانتهاكات.

رد آبل على الاتهامات الموجهة إليها

في حين دافعت شركة أبل، بأنها لا تحصل على المعادن الأولية وتؤكد أن عمليات تدقيق سلسلة التوريد الخاصة بها تضمن الامتثال للمعايير الأخلاقية، في حين يزعم المحامون الكونغوليون خلاف ذلك،حيث يزعمون أن أبل تستخدم المعادن التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع من الكونغو وغسلها من خلال سلاسل التوريد الدولية، مما يجعلها متواطئة في الجرائم المرتبطة بالصراع الدائر في البلاد.

وتتهم الشكاوى المقدمة في باريس وبلجيكا شركة أبل فرنسا وشركة أبل ريتيل فرنسا وشركة أبل ريتيل بلجيكا بالتستر على جرائم حرب وغسل المعادن الملوثة والانخراط في ممارسات تجارية خادعة لتضليل المستهلكين بشأن سلامة سلاسل التوريد الخاصة بهم.

ويسلط الفريق القانوني في جمهورية الكونغو الديمقراطية الضوء على تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تفصل الانتهاكات المنهجية في قطاع التعدين في الكونغو.

كما تتحدى شكاوى الكونغو نظام ITSCI، وهو نظام مراقبة وإصدار شهادات ممول من قبل صناعة المعادن، والذي تستشهد به شركة Apple للتحقق من صحة سلسلة التوريد الخاصة بها.

وتزعم جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ITSCI فقدت مصداقيتها من قبل منظمات مثل مبادرة المعادن المسؤولة (RMI).

وعلى الرغم من تعليق RMI لبرنامج ITSCI في عام 2022 بسبب مخاوف من إمكانية التتبع، تواصل Apple الإشارة إليه في ملفاتها.

وسوف تعتمد نتائج هذه الشكاوى على ما إذا كانت السلطات الفرنسية والبلجيكية ستواصل التحقيقات،وإذا نجحت هذه القضية، فقد تشكل سابقة مهمة في محاسبة الشركات على انتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها.