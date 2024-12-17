شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يتفوق على منصة X ويسجل 300 مليون مستخدم نشط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت المنافسة قوية وتزداد بين تطبيق Threads، الذي أطلقته Meta لمنافسة منصة X، وقد نما عدد المستخدمين للتطبيق إلى 300 مليون مستخدم، ويستخدم أكثر من 100 مليون شخص منصة التواصل الاجتماعي كل يوم.

ومن جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عن هذا الخبر في منشور على المنصة، قائلاً إن الزخم القوى الذى يتمتع به تطبيق Threads مستمر.

في السابق، قد تكهن زوكربيرج بأن تطبيق Threads لديه فرصة جيدة ليصبح تطبيق الشركة التالى الذى يضم مليار مستخدم، لكن التقارير تؤكد أنه فى الوقت الحالي، لا تزال المنصة بعيدة عن هذا الهدف، لكن يبدو أن نموها تسارع مؤخرًا.

وفى الخريف الماضى، وصل عدد مستخدمي Threads إلى 100 مليون مستخدم، وفى أوائل نوفمبر من هذا العام، وصل إلى 275 مليونًا.

Threads التطبيق الثانى الأكثر تنزيلا فى 2024

فى عام 2024، كان Threads هو التطبيق الثاني الأكثر تنزيلًا لعام 2024، بعد تطبيق التسوق Temu الذي أصبح التطبيق الأول على متجر التطبيقات.

وقد تساهم بعض التغييرات الرئيسية على Threads حيث تعمل Meta على الاستفادة من النمو الذي تشهده منصة الوسائط الاجتماعية، حيث تخطط الشركة لبدء اختبار الإعلانات لـ Threads في بداية العام المقبل.