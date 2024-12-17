شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر أيفون 17 آير سيكون أقل من طرازات Pro.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقارير إلى أن النسخة الأقل نحافة من هاتف آيفون ستكون مزودة بنظام كاميرا مبسط للحفاظ على انخفاض التكاليف، ومن المتوقع أن تصل سلسلة iPhone 17 إلى السوق في خريف عام 2025، ومن المتوقع أن تتميز تشكيلة iPhone من الجيل التالي من Apple بطراز جديد بالإضافة إلى المتغيرات القياسية في شكل iPhone 17 Air وهو هاتف جديد بمظهر أنحف وميزات مخففة.

والآن، يشير تقرير إلى أن هذا الهاتف الذكى المزعوم قد يكون سعره أقل من طرازات iPhone 17 Pro، ومع ذلك قد تقلل Apple من ميزة iPhone المميزة فى هاتفها النحيف لتحقيق نفس الشىء.

علاوة على ذلك، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا على تطوير جهازين قابلين للطي مع إطلاق مستهدف في عام 2026.

آيفون 17 إير

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ، يهدف هاتف آيفون 17 إير إلى إنعاش النمو في الشركة، وفى السنوات الأخيرة، عرضت شركة تصنيع آيفون ترقيات تدريجية، لكن طراز إير المزعوم قد يكون أول آيفون جديد يتم طرحه فى السوق منذ آيفون 14 بلس فى عام 2022.

وكما يوحي الاسم، فإن iPhone 17 Air أرق من الموديلات الحالية التى يبلغ سمكها حوالي 8 ملم ، وزعم التقرير أن طراز iPhone الجديد سيكون مزودًا بنظام كاميرا مبسط فى محاولة للحفاظ على انخفاض التكاليف.

ويعد نظام كاميرا iPhone ميزة بارزة فى هواتف Apple الذكية، لكن التقرير اقترح أن تقليص قدرات الكاميرا قد يمكّن الشركة من وضع iPhone 17 Air أسفل موديلات Pro من حيث السعر ، وفى الوقت الحاضر، يعد نظام الكاميرا الموسع أحد أبرز الميزات التي تفصل بين موديلات Pro وiPhone الأساسية.

ويؤكد الادعاء الجديد التسريبات السابقة التي تشير إلى أن الهاتف المزعوم قد يتميز بكاميرا خلفية واحدة مع مستشعر 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى وظائف التقريب 2x لجهاز iPhone 16 الحالى، وبينما لم يتم الكشف عن الأبعاد الدقيقة لجهاز iPhone 17 Air، أشارت التقارير إلى أن Apple قد تطلق iPhone 17 Air بسمك 6 مم.

موديلات آيفون القابلة للطى

وزعم تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة آبل لديها جهازين قابلين للطى قيد التطوير هاتف آيفون قابل للطي وبديل كمبيوتر محمول أكبر ، ومن المتوقع أن يأتى الأول بشاشة أكبر من iPhone 16 Pro Max ، وفى الوقت نفسه، قد يكون الكمبيوتر المحمول القابل للطي مزودًا بشاشة مقاس 19 بوصة عند فتحه.

وبينما كان كلا المنتجين قيد التطوير لسنوات، يقال إن شركة أبل تواجه العديد من التحديات المتعلقة بغطاء الشاشة وآلية المفصلة ، وكشف التقرير أن الشركة جربت العديد من تصميمات آيفون على مر السنين، مثل جهاز بشاشة تواجه الخارج عند طيه ، ومع ذلك ورد أن أبل استقرت أخيرًا على تصميم الهاتف الذكي القابل للطي التقليدي بشاشة تواجه الداخل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل كانوا يخططون لإصدار الأجهزة القابلة للطي في عام 2026 ولكن قد يؤخرون الإطلاق لمدة تصل إلى عام لمعالجة أى تحديات محتملة.