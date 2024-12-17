شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.3.. كل ما تحتاج معرفته عن أخر إصدار من أبل لهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أبل دورتها الجديدة للإصدار التجريبي، حيث أصبح iOS 18.3 متاحًا الآن لمختبري الإصدار التجريبي للمطورين، وذلك بعد أقل من أسبوع من إصدار iOS 18.2 للعامة.



وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يتوفر الإصدار الأول من iOS 18.3 لمختبري الإصدار التجريبي للمطورين، بينما لا يتوفر إصدار تجريبي عام، ولا يوجد جدول زمني لوقت تغيير ذلك.



أضاف iOS 18.2 عددًا من الميزات الجديدة الرئيسية إلى iPhone، وكان التحديث على رأس التحديثات الجديدة لـ Apple Intelligence، بما في ذلك Genmoji وImage Playground وتكامل ChatGPT مع Siri.



لا يزال هناك المزيد من ميزات Apple Intelligence على خارطة طريق أبل، بما في ذلك Siri من الجيل التالي مع السياق الشخصي والإجراءات داخل التطبيق والوعي على الشاشة.



وتعمل أبل أيضًا على ميزة Priority Notifications، وهي ميزة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض أهم إشعاراتك أولاً.



وبخلاف ميزات Apple Intelligence، لا تزال أبل تعمل أيضًا على دعم المكنسة الكهربائية الروبوتية لـ HomeKit وجلب إعادة تصميم Apple Mail إلى iPad وMac.



وسيتم إصدار iOS 18.3 للجمهور في وقت ما في أواخر يناير، بعد ذلك، سيبدأ اختبار iOS 18.4 beta قبل الإصدار المتوقع في مارس أو أبريل.