انت الان تتابع خبر حظر تيك توك.. لقاء بين ترامب ورئيس الشركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي هذا الاجتماع الذي تم تحديده مسبقاً بعد ساعات من تصريحات لـ"ترامب" أشار فيها إلى أنه يغير رأيه بشأن حظر تطبيق "تيك توك" على الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الإثنين: "لدي مكان دافئ في قلبي لتطبيق تيك توك لأنني فزت بفئة الشباب بنسبة 34 نقطة، وهناك من يقول إن تيك توك له دور في ذلك".

ويقترب التطبيق من مواجهة الحظر في 19 يناير، ما لم تتمكن الشركة من إقناع مالكها الصيني، بايت دانس، ببيع التطبيق والعثور على مشترٍ.

وفي يوم الإثنين، طلبت "تيك توك" من المحكمة العليا أن توقف مؤقتاً الحظر.

ويحاول الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" لقاء ترامب منذ انتخابه، وشوهد في مارا-لا-غو بداية ديسمبر، لكن يُعتقد أنها المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ فوز ترامب في نوفمبر، وفقاً لشبكة CNN.