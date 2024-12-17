شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن برنامج الاتصال الجديد داخل تطبيق WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

أضاف تطبيق WhatsApp المملوك لشركة ميتا، برنامج اتصال جديد داخل التطبيق لنظام أندرويد من قبل، وتصل هذه الميزة إلى مستخدمي iOS أيضًا، فكشف أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام iOS المتاح من خلال TestFlight، عن ميزة جديدة قيد التطوير، وهى برنامج اتصال داخل التطبيق.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يشير هذا التحديث إلى أن مستخدمي WhatsApp قد يتمكنون قريبًا من الاتصال بجهات الاتصال غير المحفوظة مباشرةً عن طريق إدخال أرقام هواتفهم.

وفي هذا الإصدار التجريبي الجديد، يضيف WhatsApp خيار برنامج اتصال مشابهًا للخيار الذي شوهد سابقًا على Android.. يمكن لمستخدمي iOS الضغط على نفس القائمة لتحديد جهات الاتصال للاتصال بها، مع ميزة إضافية لفتح برنامج الاتصال.

ومن هناك، يمكن للمستخدمين إدخال أي رقم هاتف، حيث إنه بمجرد إدخاله، سيبحث واتساب لمعرفة ما إذا كان الرقم مرتبطًا بحساب على التطبيق، وإذا كان مرتبطًا بحساب تجاري، فستظهر علامة تحقق زرقاء، للتحقق من صحته.

حصل بعض المختبرين التجريبيين بالفعل على فرصة لتجربة الميزة الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات عن طريق إدخال رقم هاتف مباشرة في التطبيق، ومع ذلك، من المتوقع طرحها لعدد أكبر من المستخدمين في الأيام القادمة.

يعد الاتصال داخل التطبيق إضافة مفيدة، خاصة في تلك الأوقات التي لا تريد فيها حفظ رقم لن تستخدمه إلا مرة واحدة، وهى طريقة لجعل تجربة WhatsApp أكثر سلاسة لأنك ستتمكن من إجراء مكالمات صوتية مباشرة من التطبيق دون الحاجة إلى التبديل إلى الاتصال العادي الخاص بك.

كما يمكنك إجراء مكالمات إلى أرقام غير محفوظة دون الاعتماد على دقائق الهاتف الخلوي، فقط استخدم اتصال الإنترنت الخاص بك بدلاً من ذلك.

