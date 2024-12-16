تكنولوجيا: Nintendo Switch 2 قادم بشاشة LCD وJoy-Cons جديدة مع Mario Kart 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للتسريبات الأخيرة، يبدو أن جهاز Nintendo Switch 2 قد اكتمل بالفعل أو في مراحل شبه نهائية، وتم عرضه على العديد من الأشخاص.

وعلى موقع Reddit، أفاد المستخدم NextHandheld أنه شاهد النسخة النهائية من الجهاز، بالإضافة إلى قاعدة الإرساء الخاصة به، وهو حاليًا يجيب على أسئلة المستخدمين حول الجهاز. ما يميز هذا التسريب هو أن أحد مشرفي subreddit تمكن من تأكيد صحة المعلومات، رغم أنه لم يكشف عنها علنًا حفاظًا على سرية المصدر.

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن جهاز Nintendo Switch 2 في يناير المقبل، حيث سيتم الإعلان عنه أو على الأقل عرضه لأول مرة. سيتضمن الجهاز شعارًا عملاقًا مميزًا “2” لتجنب الخلط مع الجيل الأول من Switch.

ووفقًا للتسريبات، ستكون Joy-Cons المثبتة مغناطيسيًا وتستفيد من تأثير Hall، مما يعزز الاستجابة. كما سيحتفظ الجهاز بالتوافق مع خراطيش الألعاب الحالية، ما يعني أن التوافق مع الإصدارات السابقة محتمل جدًا.

أما بالنسبة للشاشة، فسيتم تزويد Switch 2 بشاشة LCD، مما يتيح لـ Nintendo إمكانية إطلاق نسخة OLED لاحقًا في حال الحاجة لتحديث. وستكون الأزرار والعصي أكبر قليلاً من تلك الموجودة في Switch الحالي، بما في ذلك أزرار ZL و ZR. كما أن قاعدة الإرساء ستكون مشابهة لقاعدة Switch OLED ولكنها أكبر قليلاً ومنحنية، وستدعم عرض شاشة أكبر لـ Switch 2.

وأخيرًا، من المرجح أن يتم إطلاق Nintendo Switch 2 مع لعبة Mario Kart 9، ما يشير إلى إمكانية إصدار خاص لجهاز الألعاب الجديد مع اللعبة.

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