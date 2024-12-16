شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات صغيرة أرق من شعرة الإنسان تساعد في مكافحة أورام السرطان والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة إلى أن الروبوتات الصغيرة التي يبلغ سمكها أقل من شعرة الإنسان قد تساعد في مكافحة الأورام السرطانية، ونجح العلماء في تصميم روبوتات صغيرة خاصة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد قادرة على توصيل الأدوية مباشرة إلى الخلايا السرطانية .

يبلغ قطرها 30 ميكرونًا فقط آلاف المليمترات ويمكنها أن تتحول بسهولة من الحالة الصلبة إلى السائلة والعكس، ويمكن لهذه البكتيريا أن تنجو من حمض المعدة وتخرج من الجسم عن طريق البول.

وقد ساعدت بالفعل تجربة أجريت على الفئران في تقليص حجم أورام المثانة ، ومن المأمول الآن إجراء اختبار على البشر على المدى الطويل.

وقال الباحث وي جاو من جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة : "بدلاً من وضع الدواء في الجسم وتركه ينتشر في كل مكان، يمكننا الآن توجيه الروبوتات الدقيقة الخاصة بنا مباشرة إلى موقع الورم وإطلاق الدواء بطريقة خاضعة للرقابة وفعالة.

ونعتقد أن هذه منصة واعدة للغاية لتوصيل الأدوية والجراحة الدقيقة ، "بالنظر إلى المستقبل، يمكننا تقييم استخدام هذا الروبوت كمنصة لتقديم أنواع مختلفة من الحمولات العلاجية أو العوامل لظروف مختلفة.

وعلى المدى الطويل، قال التقرير نأمل أن نتمكن من اختبار ذلك على البشر."