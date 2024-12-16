شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أشياء قد تؤدي إلى حظرك على واتساب .. خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، لكن استخدامه بطرق غير صحيحة قد يؤدي إلى حظر حسابك، إليك أهم الأشياء التي قد تعرضك للحظر:

1. إرسال رسائل غير مرغوب فيها (Spam)

- إذا قمت بإرسال رسائل إلى عدد كبير من الأشخاص الذين لا يملكون رقمك في جهات اتصالهم، قد يعتبرك واتساب مصدر إزعاج.

- الانضمام إلى مجموعات فقط لنشر إعلانات أو روابط قد يؤدي إلى الإبلاغ عنك.

2. استخدام تطبيقات معدّلة وغير رسمية

- تطبيقات مثل *GBWhatsApp* و*WhatsApp Plus* غير مدعومة رسميًا وقد تُعرضك للحظر، لأن واتساب يرى فيها خطرًا على أمان المستخدمين.

3. مشاركة محتوى غير لائق أو غير قانوني

- نشر صور أو مقاطع فيديو تنتهك القوانين (مثل العنف، أو خطاب الكراهية، أو الإباحية) يمكن أن يؤدي إلى حظرك الفوري.

4. الإبلاغ المتكرر عنك من قِبل الآخرين

- إذا قام عدد كبير من المستخدمين بالإبلاغ عنك لأنهم يجدون رسائلك مزعجة أو غير لائقة، فإن واتساب قد يحظر حسابك مؤقتًا أو دائمًا.

5. إرسال كميات هائلة من الرسائل في وقت قصير

- إذا استخدمت واتساب بطريقة مشابهة للروبوتات (Bots) عبر إرسال رسائل بكميات كبيرة جدًا، قد يعتبر واتساب أنك تسيء استخدام النظام.

6. انتحال هوية الآخرين

- إذا قمت بإنشاء حساب يحمل اسم أو صورة شخص آخر بهدف الخداع أو التزوير، قد يتم الإبلاغ عنك وحظرك.

7. إنشاء مجموعات بأسماء أو محتوى مخالف

- إنشاء مجموعات بأسماء تتضمن عبارات غير قانونية أو غير أخلاقية قد يعرضك للحظر.

8. اختراق خصوصية الآخرين

- محاولة التجسس على الآخرين أو جمع معلوماتهم الشخصية بطرق غير قانونية يعد انتهاكًا لسياسة واتساب.

نصائح لتجنب الحظر

- استخدم التطبيق بطريقة مسؤولة واتبع شروط الخدمة.

- لا ترسل رسائل أو ملفات مزعجة.

- تجنب استخدام التطبيقات المعدلة.

- حافظ على احترام خصوصية الآخرين.