شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوسع في تطبيق Xbox على نظام Windows لمنحك تجربة لعب مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مايكروسوفت جهودها في مجال الألعاب، حتى يقود تطبيق Xbox على نظام التشغيل Windows، مستقبل ألعاب الكمبيوتر الشخصي، نظرًا لأنه يمنحك تجربة Home جديدة تم اختبارها مسبقًا، لأنه يجعل تجديد واجهة المستخدم الرئيسية الجديدة اكتشاف الألعاب أسهل من خلال عرض مجموعات مختارة وإصدارات ألعاب جديدة وأحداث وعروض، كما يدمج عناوين Xbox Play Anywhere حتى تتمكن من اللعب المتبادل بين وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى الحفظ السحابي.

وقد تعهد المدير العام لشركة Xbox كريس تشارلا بوجود "ما يقرب من 400 عنوان لم يكن من الممكن اكتشافها أو شراؤها سابقًا في تطبيق Xbox" قادمة مع هذا التحديث الكبير، وأكثر من 100 من هذه الألعاب هي ألعاب Xbox Play Anywhere، موضحاً أنه من بين هذه القائمة عشرات الألعاب من الاستوديوهات اليابانية المخضرمة Kemco وKairosoft، بالإضافة إلى ألعاب مثل Shovel Knight Treasure Trove من Yacht Club وJackbox Party Pack وThe Invincible من Double 11 وغيرها.

وعلاوة على ذلك، وعدت مايكروسوفت أيضًا بأن بطرح ميزة Xbox Cloud Gaming أيضًا إلى تطبيق Xbox على Windows.

وقد أصبحت الميزة نفسها مفتوحة حاليًا للمعاينة لمستخدمي Xbox Insiders في حلقات Alpha Skip Ahead وAlpha المخصصة للدعوة فقط مع اشتراك Game Pass Ultimate، وبهذا، يمكنك لعب هذه الألعاب المحددة (مع أيقونة سحابية عليها) عبر الألعاب السحابية ولن تحتاج إلى تثبيتها يدويًا والتضحية بمساحة التخزين المحدودة لجهاز Xbox الخاص بك.

كما تريد Microsoft أيضًا جعل هذه الألعاب قابلة للعب على تطبيق Xbox على Android، فهذه الميزة جاهزة للإطلاق بالفعل، لكن العقبات القانونية ضد Google تؤخر هذه الخطوة

