شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضافة أداة الذكاء الاصطناعى Gemini إلى بعض أجهزة Home والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أجهزة Google Home في تجربة Gemini حتى تصبح أكثر ذكاءً وإفادة للمستخدمين، حيث أعلنت جوجل أن الأداة على أجهزة Home لا يزال في مرحلة المعاينة المبكرة، وهو ربما أحد الأسباب التي تجعله متاحًا فقط على جهازين في الوقت الحالي.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena" فإنه مع Gemini، لن يجرب المستخدمون أصواتًا أكثر طبيعية فحسب، بل يمكنهم أيضًا الحصول على إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من Google Assistant.

وإذا كنت مؤهلاً لهذه المعاينة المبكرة، فيجب أن تسمع رنينًا قبل أن يستجيب Google Assistant بإجابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أثناء الاختبار، سيستخدم Google Assistant مستوى LLM للرد على مجموعة أوسع من الأسئلة وتوفير المزيد من العمق، بالإضافة إلى إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول مواضيع المعرفة العامة.

ومع ذلك، هناك بضعة أشياء يجب عليك القيام بها تمامًا حتى تتمكن من الوصول إلى Gemini على جهاز Home المؤهل لديك، منها أنه يجب عليك الاشتراك في ميزات الذكاء الاصطناعي التجريبية، والأهم من ذلك، يجب أن تمتلك أحد الأجهزة التالية: مكبرات صوت Nest Audio، ومكبرات صوت Nest Mini (الجيل الثاني).

وسيتعين عليك تشغيل Voice Match لكل جهاز تريد الحصول على التجربة الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي عليه، وإلا فلن تعمل حتى إذا كنت تمتلك جهاز Home مؤهلاً.

نظرًا لأن هذه مجرد معاينة مبكرة، فإن التجربة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط باللغة الإنجليزية، وفي الولايات المتحدة، وللمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، و إذا كنت لا تعيش في الولايات المتحدة، فلن تتمكن للأسف من الوصول إلى التجربة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما أن جميع الإجابات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي سيحصل عليها المستخدمون من Google Assistant تجريبية، وهذا يعني أنه لا يجب الاعتماد على هذه الإجابات باعتبارها "نصائح طبية أو قانونية أو مالية أو مهنية أخرى".