شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عنه تحديث مكالمات الفيديو الجديد من واتساب والان مع تفاصيل الخبر

أصبح واتساب، جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وامتدت شعبيته عالميًا ليُسجل أكثر من 2 مليار مكالمة يوميًا، ومع تزايد الاهتمام بالمكالمات الصوتية والفيديو، أطلق التطبيق مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم على منصات الهواتف المحمولة وسطح المكتب.

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب إجراء المكالمات مباشرة من الدردشات الجماعية، مما يتيح لهم اختيار الأعضاء الذين يرغبون في التواصل معهم، مما يسهل الاتصال دون إزعاج الآخرين.

كما قدم التطبيق عشرة تأثيرات جديدة لمكالمات الفيديو، التي تضفي مزيدًا من المرح على المحادثات، كذلك تتنوع التأثيرات بين إضافات مرحة مثل أذني جرو، إلى تجارب أكثر إثارة مثل محاكاة البيئة تحت الماء أو إضافة أدوات للكاريوكي، مما يضيف لمسة من الترفيه إلى المكالمات اليومية.

كما تم تحسين تجربة المكالمات عبر واتساب لسطح المكتب، حيث أصبح من السهل الوصول إلى جميع وظائف المكالمات مثل بدء المكالمة، إنشاء رابط مكالمة، أو الاتصال مباشرة من تبويب المكالمات.

إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين على الهواتف المحمولة وسطح المكتب الاستمتاع بمكالمات فيديو عالية الدقة، مما يضمن تجربة أكثر وضوحًا خلال المكالمات الفردية والجماعية.

كما يعمل واتساب على تطوير ميزتين جديدتين لتحسين إدارة الدردشات الجماعية، الأولى ستعرض عدد الأعضاء المتواجدين حاليًا في الدردشة الجماعية، بينما ستذكّر الثانية المستخدمين بالرد على المحادثات غير المقروءة، ومن المتوقع أن يتم طرح هاتين الميزتين في الأيام المقبلة.