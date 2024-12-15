شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت هارد ديسك SSD على جهاز PS5.. دليلك خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت اشتريت محرك أقراص NVMe لإضافة المزيد من مساحة التخزين إلى جهاز PlayStation 5، لا تقلق إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تثبيت SSD، ورغم أن العملية ليست بسيطة نسبيًا فحسب، لكن في الدليل التالى نعرض كيف يمكنك القيام بذلك بسهولة كما يلى:

كيفية تثبيت SSD لجهاز PS5 1. قم بإيقاف تشغيل كل شيء لإزالة الحامل

قبل محاولة إضافة المزيد من مساحة التخزين عبر NVMe، تأكد من تثبيت أحدث برامج Sony، وبمجرد تحديثك، يصبح تثبيت SSD لجهاز PS5 بسيطًا إلى حد ما.

توصي Sony باستخدام مفك براغي فيليبس أو مفك براغي متقاطع، لكن هذا ليس بالأمر الصعب، أي مفك براغي متقاطع بحجم مماثل سيفي بالغرض، وإذا لم تكن تمتلك مفك براغي، فإن أبطال DIY من iFixit يبيعون مجموعة رائعة مقابل 20 دولارًا.

ابدأ بإيقاف تشغيل PS5 أو PS5 Pro، وفصل كل شيء، وإزالة الحامل وقلب الجهاز إلى جانبه السفلي، وإذا كان لديك إصدار الإطلاق من PS5، فهذا هو الجانب الذي يحتوي على محرك الأقراص؛ إذا كان لديك إصدار الإطلاق الرقمي، فهو الجانب الذي لا يحتوي على فتحة شعار PlayStation، أما بالنسبة لـ PS5 Slim وPS5 Pro، فإن فتحة التوسعة موجودة في نفس المكان: خلف أصغر اللوحتين.

2. الوصول إلى حاوية محرك الأقراص

بمجرد فتح كل شيء، سترى قطعة مستطيلة من المعدن مع برغي يثبتها في مكانها، أزل هذا البرغي، وستتمكن من الوصول إلى حاوية محرك الأقراص.

ستجد خمس فتحات بالداخل، كل رقم يتوافق مع أطوال محرك أقراص SSD القياسية، وسيكون للفتحة المرقمة 110 ملحق معدني وبرغي بالداخل، تحتاج إلى إزالة المسمار بمفك براغي، ثم فك الملحق بأصابعك وتحريكه إلى الفتحة، وبالنسبة لمعظم محركات الأقراص، سيكون 80.

3. ادخل SSD في الفتحة

خذ SSD وأدخله، الفتحة موجودة على الحافة الأقرب إلى الرقم "30"، ومحركات أقراص SSD مصممة لتناسب اتجاهًا واحدًا فقط، لذلك لا يلزم استخدام القوة، إذا لم تنزلق، فلا تجبرها، ستلاحظ أن SSD لا يجلس بشكل مسطح، هذا جيد وهو كما هو مقصود.

4. أعد تثبيت حاوية محرك الأقراص

بمجرد تثبيت SSD، خذ المسمار الذي أزلته من الإدخال، وقم بمحاذاته مع الشق الصغير في نهاية SSD، وادفعه لأسفل حتى يلتقي بالإدخال، قم بلف المسمار بضع مرات - لا يلزم أن يكون محكمًا للغاية - وقد انتهيت.

أعد الغطاء المعدني وثبته لأسفل، ثم قم بتحريك الغلاف الخارجي البلاستيكي مرة أخرى.

عند تشغيل PS5 لأول مرة، سيُطلب منك تهيئة محرك الأقراص، افعل ذلك، لقد نجحت الآن في توسيع مساحة تخزين وحدة التحكم الخاصة بك، ويمكنك تنزيل الألعاب ونقلها إليها.