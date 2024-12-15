شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المراهقون ليسوا مهتمين كثيرًا بـ X.. وواتساب يتصدر قائمة الاهتمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يحب المراهقون الأمريكيون منصة X، حيث إنه أحد أقل مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية استخدامًا بين المراهقين في الولايات المتحدة، يليه فقط Reddit وThreads، وفقًا لدراسة جديدة نشرها مركز بيو للأبحاث.

وأجرى مركز الأبحاث الذي يقع مقره في واشنطن العاصمة استطلاعًا لآراء ما يقرب من 1400 مراهق بين سبتمبر وأكتوبر لجمع البيانات، والتي أظهرت أن 17٪ من المراهقين المشاركين قالوا إنهم يستخدمون X، وهو انخفاض بمقدار ست نقاط عن عام 2022 عندما قال 23٪ من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع إنهم استخدموا الموقع.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى أيضًا انخفاضًا في الاستخدام بين المراهقين، حيث استقطب موقع يوتيوب، المملوك لشركة جوجل، أعلى نسبة من المستخدمين المراهقين على الرغم من انخفاضه من 95% إلى 90% من عام 2022 إلى عام 2024، وجاء تطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس في المركز الثاني حيث قال 63% من المستجيبين إنهم استخدموا التطبيق، مقارنة بـ 67% قبل عامين.

وسجل تطبيق سناب شات التابع لشركة سناب نسبة 55%، وهو انخفاض طفيف آخر من 59% في عام 2022، كما تم استخدام تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا بنسبة 61%، وهو نفس المعدل تقريبًا قبل عامين، بينما ظل تطبيق فيسبوك التابع لشركة ميتا ثابتًا عند 32%، كما ظل موقع ريديت ثابتًا، حيث قال 14% من المراهقين إنهم استخدموا التطبيق، وهو نفس المعدل في عام 2022.

وتم استخدام Threads، الذي أطلقته ميتا في عام 2023، من قبل 6% من المراهقين، وكان هناك موقع واحد فقط للتواصل الاجتماعي نما في شعبيته بين المراهقين على مدار العامين الماضيين: واتساب.

ارتفع تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta من 17% من المراهقين الذين قالوا إنهم استخدموه في عام 2022 إلى 23% هذا العام - متجاوزًا X في مستخدمي المراهقين، وفقًا لاستطلاعات Pew.

واشترت Meta، التي كانت تُعرف آنذاك باسم Facebook Inc، تطبيق WhatsApp مقابل 22 مليار دولار في عام 2014، وهو استثمار تقول الشركة إنه يؤتي ثماره أخيرًا.

في مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة Meta في نوفمبر، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 48% على أساس سنوي في الإيرادات غير الإعلانية والتي تُعزى إلى حد كبير إلى WhatsApp، كان ارتفاع الإيرادات يرجع في الغالب إلى منتج التطبيق الذي يسمح للشركات بالدفع للدردشة مباشرة مع العملاء.

ولكن من المعروف أيضًا أن WhatsApp رائع للدردشات الجماعية الكبيرة، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد بين المراهقين.