شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوتيوب يزيد من اشتراكاته وحيلة جديدة تساعدك على "الدفع أقل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن YouTube عن زيادة كبيرة في سعر الاشتراك هذا الأسبوع والتي سترفع التكلفة الشهرية بمقدار 10 دولارات إلى 82.99 دولارًا في 13 يناير للأعضاء الحاليين (أو الآن، إذا قمت بالتسجيل اليوم)، لكن يتجنب بعض المشتركين الزيادة باستخدام التقليد العريق المتمثل في التهديد بالإلغاء، كما أشار أحد قراء Verge.

يدعم ذلك مستخدمون في موضوع Reddit الذي رصده 9to5Google، حيث أفاد العديد منهم أنهم تلقوا عرضًا بالاستمرار في دفع 72.99 دولارًا لمدة ستة أشهر أخرى عندما حاولوا إلغاء اشتراكاتهم، على الرغم من أن البعض أفادوا أن ذلك لم ينجح معهم. يقول بعض الذين تمكنوا من الاحتفاظ بالسعر القديم إنه حدث فقط عندما سجلوا الدخول باستخدام متصفح ويب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ودفعوا عروضًا لإيقاف اشتراكهم مؤقتًا بدلاً من ذلك.

حصلت إحدى موظفات Verge، جينيفر توهي، على عرض لتمديد سعرها الحالي، حيث ألغت الاشتراك بتسجيل الدخول إلى YouTube TV في متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بها والانتقال إلى الإعدادات > العضوية > إدارة. وحتى صباح اليوم، يواصل مستخدمو Reddit الإبلاغ عن تلقيهم عرض التمديد.