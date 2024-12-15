شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إنشاء استطلاع رأي على الواتس اب.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر استطلاعات الرأي في الواتس اب طريقة ملائمة لجمع الآراء وتبسيط عملية اتخاذ القرار وتعزيز التواصل في الإعدادات الشخصية والمهنية، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إنشاء أسئلة بخيارات إجابة متعددة مباشرة داخل الدردشة.

وأصبحت الميزة لا غنى عنها لتنظيم الأحداث وجمع الملاحظات وإجراء استطلاعات الرأي السريعة، وسواء كنت تخطط لنشاط جماعي أو تجمع مدخلات حول قضية ملحة، فإن استطلاعات الرأي في الواتس اب تبسط العملية، ما يجعلها أكثر جاذبية وتفاعلية للمشاركين.

لذا، إذا كنت تتساءل كيف يمكنك إنشاء استطلاعات الرأي في الواتس اب، فقد وصلت إلى المكان الصحيح، و في هذه المقالة، سنتحدث بالتفصيل عن استطلاعات الرأي في الواتس اب، وكيفية إنشائها، وكيفية عرض الاستطلاعات دون مزيد من اللغط، فلنبدأ.

ما استطلاع الرأي في الواتس اب؟

استطلاع الرأي في الواتس اب هو ميزة تسمح للمستخدمين بنشر سؤال مع عدة خيارات للإجابة في دردشة أو مجموعة، ويمكن للمشاركين تحديد خيارهم المفضل وعرض النتائج في الوقت الفعلي، ويمكن للمستخدمين إنشاء استطلاعات رأي تحتوي على ما يصل إلى 12 خيارًا وهناك مرونة لتمكين أو تعطيل إجابات متعددة.

كيف تنشئ استطلاعات رأي على الواتس اب؟

إنشاء استطلاعات رأي في الواتس اب سهل للغاية، إليك كيفية إنشاء استطلاع رأي الواتس اب من جهاز Android أو iOS الخاص بك:

لأجهزة Android:

- افتح الدردشة التي تريد إنشاء استطلاع رأي فيها.

- انقر فوق رمز المرفق (رمز مشبك الورق).

- حدد "استطلاع رأي" من الخيارات.

- أدخل سؤالك ضمن "السؤال".

- أضف ما يصل إلى 12 خيار إجابة ضمن "الخيارات".

- أعد ترتيب الخيارات عن طريق الضغط عليها وتحريكها لأعلى أو لأسفل.

- قم بإيقاف تشغيل "السماح بإجابات متعددة" إذا كانت هناك حاجة إلى إجابة واحدة فقط.

- انقر فوق "إرسال" لنشر الاستطلاع.

لأجهزة iOS:

- افتح الدردشة ذات الصلة.

- انقر فوق رمز "+" بالقرب من مربع الرسالة.

- اختر "استطلاع رأي".

- أدخل أسئلتك وخياراتك.

- اضبط الترتيب عن طريق سحبها حسب الحاجة.

- قم بإيقاف تشغيل إجابات متعددة إذا كنت بحاجة إلى استجابة واحدة فقط.

- اضغط على "إرسال" لمشاركة الاستطلاع.

كيف ترد على الاستطلاعات على الواتس اب؟

التصويت في استطلاعات الواتس اب بسيط وسهل ولا يستغرق الكثير من وقتك إلا إذا كنت مترددًا بعض الشيء. إليك الطريقة:

- افتح الدردشة التي تحتوي على الاستطلاع.

- انقر فوق الخيار (الخيارات) المحدد (ة).

- لتغيير تصويتك، انقر فوق خيار مختلف. أو إذا كنت تريد إلغاء التصويت، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق نفس الخيار.

- يتم تسجيل الأصوات على الفور ويتم تحديث النتائج في الوقت الفعلي.

كيف تعرض الاستطلاعات على الواتس اب؟

إليك كيفية التحقق من تقدم ونتائج الاستطلاع:

- افتح الواتس اب على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

- افتح الدردشة التي تحتوي على الاستطلاع.

- حدد موقع الاستطلاع وانقر فوق "عرض الأصوات".

- يمكنك رؤية النتائج جنبًا إلى جنب مع تفاصيل الردود الفردية.

كيف تحذف استطلاعات الرأي على الواتس اب؟

يمكن حذف استطلاعات الرأي بسهولة باتباع الخطوات التالية:

- افتح الدردشة التي تحتوي على الاستطلاع المراد إزالته.

- اضغط على السهم لأسفل في الزاوية العلوية اليمنى من الاستطلاع.

- حدد خيار "حذف".

- اختر بين "حذف للجميع" أو "حذف لي".

- باستخدام هذا، سيتم حذف استطلاع رأي الواتس اب الخاص بك على الفور.

كيف تنشئ استطلاعات رأي للقنوات على الواتس اب؟

قدم الواتس اب أيضًا خيارًا لإنشاء استطلاعات رأي في القنوات، وإليك كيفية القيام بذلك:

- انتقل إلى قناة الواتس اب الخاصة بك.

- اضغط على زر "إنشاء استطلاع رأي".

- أدخل خيارات السؤال والإجابة.

- انشر ​​الاستطلاع على قناتك ليشارك فيه المتابعون.

كيف تعرض استطلاعات الرأي للقنوات على الواتس اب؟

يمكن مراقبة نتائج استطلاع رأي القناة من خلال الخطوات التالية:

- افتح قناة الواتس اب الخاصة بك.

- اضغط على الاستطلاع المعني.

- اطلع على النتائج وقم بتحليل ردود الجمهور.

ما هي فائدة استطلاعات الرأي على الواتس اب؟

تُستخدم استطلاعات الرأي على الواتس اب لجمع الآراء واتخاذ القرارات وجمع الملاحظات بكفاءة. وهي مستخدمة على نطاق واسع في السياقات الشخصية والمهنية، من تحديد وجهات العطلات مع الأصدقاء إلى جمع الملاحظات حول مبادرات مكان العمل، التطبيقات لا حصر لها.

من يمكنه رؤية نتائج استطلاع الرأي على الواتس اب؟

نتائج الاستطلاع مرئية لجميع المشاركين في الدردشة أو المجموعة أو القناة حيث تم إنشاء الاستطلاع.

ما هو حد استطلاع الرأي على الواتس اب؟

يمكن أن يتضمن كل استطلاع ما يصل إلى 12 خيارًا، مع تحديد حد أقصى لكل خيار بـ 100 حرف ###.

هل تنتهي صلاحية استطلاعات الرأي على الواتس اب؟

لا توجد فترة صلاحية محددة مسبقًا لاستطلاعات الرأي، ولكن يمكن لمنشئها حذفها في أي وقت.

هل يمكن تعديل استطلاع الرأي على الواتس اب؟

بمجرد نشر استطلاع الرأي، لا يمكن تعديله، يحتاج المرء إلى إنشاء استطلاع رأي جديد بالتغييرات.

هل استطلاعات الرأي على الواتس اب مجهولة؟

لا، استطلاعات الرأي على الواتس اب ليست مجهولة، أسماء المشاركين واختياراتهم مرئية لجميع أعضاء الدردشة أو المجموعة.