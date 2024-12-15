شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بيتكوين" تقترب من 102 ألف دولار.. أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق العملات الرقمية، اليوم الأحد، زخما إيجابيا مع ارتفاع عملة "بيتكوين" فوق حاجز 100,000 دولار، ورافق ذلك ارتفاع ملحوظ فى أداء العديد من العملات البديلة.

وارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 101,942 دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" 2.017 تريليون دولار.

وانخفض سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.64% ليصل إلى 3,860 دولار، وبلغت القيمة السوقية 464 مليار دولار، بحجم تداول قدره 28 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 1.22% لتصل إلى 3.61 تريليون دولار، بينما انخفض حجم التداول بنسبة 19.22% ليبلغ 131 مليار دولار.



وشهدت العملات الرقمية البديلة تحركات ملحوظة، حيث تصدرت عملة EGO قائمة الأفضل أداء بزيادة بلغت 13%، ليصل سعرها إلى 0.02493 دولار، مما يعكس اهتماما قويا من المستثمرين.