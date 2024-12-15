شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تعطيل ميزة Copilot على نظام التشغيل Windows 10.. دليل سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة Copilot كجزء من تحديثات أنظمة التشغيل لتعزيز تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من فوائدها الكبيرة، مثل تقديم الاقتراحات الذكية والمساعدة في تنفيذ المهام، قد يفضل بعض المستخدمين تعطيل هذه الميزة لأسباب تتعلق بالخصوصية أو الأداء.

إذا كنت ترغب في تعطيل ميزة Copilot على جهازك الذي يعمل بنظام Windows 10، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الطريقة الأولى: عبر إعدادات النظام

1. الوصول إلى الإعدادات:

- افتح قائمة "ابدأ" (Start)، ثم انقر على أيقونة "الإعدادات" (Settings) التي تشبه الترس.

2. الدخول إلى قسم الخصوصية:

- ضمن نافذة الإعدادات، انقر على خيار "الخصوصية" (Privacy).

3. إيقاف ميزات الذكاء الاصطناعي:

- في الشريط الجانبي، اختر "التحدث والكتابة" (Speech & Typing).

- قم بتعطيل الخيارات المتعلقة بالتعرف على الكلام أو الاقتراحات.

لماذا قد تحتاج إلى تعطيل Copilot؟

1. الحفاظ على الخصوصية:

- بعض المستخدمين يشعرون بالقلق إزاء جمع البيانات من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي.

2. تحسين الأداء:

- تعطيل الميزات غير الضرورية قد يساعد في تحسين أداء الجهاز، خاصةً إذا كانت موارده محدودة.

3. تقليل الإلهاءات:

- يفضل البعض العمل في بيئة خالية من الإشعارات أو الاقتراحات.