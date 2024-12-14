شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استعدادات SpaceX لإطلاق صاروخ Starship للمرة السابعة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تقترب أقوى صواريخ العالم من رحلة اختبارها القادمة، حيث إنه من المتوقع إطلاق صاروخ SpaceX الضخم Starship للمرة السابعة خلال الشهر المقبل، وبعد إجراء اختبار إطلاق ثابت مؤخرًا للمرحلة الأولى العملاقة Super Heavy، أعدت الشركة مرحلة Starship العلوية لاختباراتها الخاصة.

وقالت SpaceX في منشور على منصة X، "إن Starship جاهزة للاختبار قبل الرحلة السابعة"، مع مشاركة صور لمركبة Starship وهي تتحرك إلى منصة الاختبار في منشأة Starbase في جنوب تكساس.



صاروخ SpaceX

لم تعلن SpaceX عن موعد لإطلاق الاختبار المتكامل القادم (IFT)، ولكن رسالة إلكترونية من ناسا إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حددت 11 يناير كمستهدف محتمل.

عندما يتم تركيب مرحلة Starship العلوية فوق Super Heavy، يبلغ ارتفاع المركبة المتكاملة حوالي 400 قدم (122 مترًا)، أكبر من أي صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، ويبلغ طول المرحلة العلوية، المعروفة باسم Ship 165 قدمًا (50 مترًا) بمفردها.

تعد Starship أول مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل؛ وتم تصميم كل من Super Heavy و Ship للعودة إلى مواقع الإطلاق الخاصة بهما ليتم التقاطهما في الجو ببرج إطلاق Starship.



استعداد الصاروخ للانطلاق

حاولت SpaceX لأول مرة التقاط Super Heavy خلال IFT-5، الذي أُطلق في أكتوبر، ونجح ذلك؛ حيث قامت الأذرع بالتقاط المعزز العائد بشكل مثالي.

أرادت الشركة إجراء عملية التقاط أخرى لمعزز Super Heavy في IFT-6، الذي أُطلق في 19 نوفمبر، لكن مشكلات الاتصال مع البرج أفسدت تلك المحاولة، واضطر Super Heavy بدلاً من ذلك إلى الهبوط المائي الخاضع للسيطرة في خليج المكسيك.

سيكون IFT-7 هو أول إطلاق لـ Starship في عام 2025، وشهد هذا العام إطلاق أربع رحلات لـ Starship، موزعة على مارس ويونيو وأكتوبر ونوفمبر، ومضاعفة عدد رحلات Starship مقارنة بعام 2023.



starship

كما أنه من المتوقع أن يزداد عدد عمليات إطلاق Starship في عام 2025، حيث تحقق Starship شروط التأهيل التشغيلي.

تتطلع كل من SpaceX وناسا إلى نجاح Starship، حيث اختارت وكالة الفضاء الأمريكية المركبة الفضائية الجديدة من SpaceX لتكون المركبة القمرية لبعثة Artemis 3 القادمة لإرسال رواد فضاء إلى القمر