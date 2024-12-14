شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق Gemini 2.0: نقلة نوعية فى عالم الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق النسخة الجديدة من نظامها للذكاء الاصطناعي Gemini 2.0، الذي يأتي بميزات متطورة وترقيات كبيرة تبني على نجاح النسخة الأولى التي صدرت في ديسمبر من العام الماضي، ووصف الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، هذه النسخة بأنها بداية "حقبة جديدة في التكنولوجيا"، مما يعكس الطموحات الكبيرة التي تحملها الشركة لهذا الإصدار.

منافسة شرسة في سباق الذكاء الاصطناعي

مع تصاعد المنافسة بين جوجل وشركات مثل OpenAI وآبل، يمثل إطلاق Gemini 2.0 خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تقديم تجربة أكثر قوة وذكاءً خلال الأشهر المقبلة.

أبرز ميزات Gemini 2.0 1. أداء محسّن وحلول أكثر ذكاءً

يعتمد Gemini 2.0 على نموذج أكثر تطورًا، مما يتيح أداءً أفضل وإمكانات أوسع لمعالجة المشكلات المعقدة بشكل استباقي وذكي، النسخة الجديدة تهدف إلى أن تصبح أكثر استقلالية في تنفيذ المهام دون الحاجة إلى تدخل بشري.

2. إطلاق نموذج Flash

أضافت جوجل نموذج Flash إلى مجموعة نماذج Gemini، التي تشمل بالفعل Nano وPro وUltra. يتميز نموذج Flash بتحسينات كبيرة في معالجة الصور والصوت، مما يدعم مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

3. وكيل ذكاء اصطناعي جديد

تقدم النسخة الجديدة وكيلًا ذكيًا قادرًا على التحكم في متصفح الويب، مثل Chrome، وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين لتوفير الوقت والتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

4. دمج مع الأجهزة الذكية

يشمل Gemini 2.0 دمجًا مع النظارات الذكية في إطار مشروع Astra الذي تم عرضه خلال مؤتمر Google I/O 2024، كما ستعتمد هذه النظارات على Gemini 2.0 لتقديم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل التكامل مع تطبيقات الخرائط وعدسة جوجل.

5. الذكاء الاصطناعي للألعاب

أضافت جوجل أداة جديدة تُدعى Jules، وهي مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للألعاب، تساعد الأداة اللاعبين على اختيار العناصر أو اتخاذ القرارات داخل الألعاب، مما يضيف بُعدًا جديدًا لتجربة اللعب.