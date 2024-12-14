شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منتج جديد لأبل بعيدًا عن الصين فى خطوة لتحويل إنتاجها إلى هذه البلاد والان مع تفاصيل الخبر

تتطلع شركة أبل إلى تحويل إنتاج AirPods الرائدة في فئتها من الصين بعد أن نقلت شركة أبل إنتاجها ببطء بعيدًا عن الصين لفترة من الوقت الآن، وكانت الهند موردًا كبيرًا للشركة وبدأت في إنتاج نماذج iPhone للسوق العالمية.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، بدأ مصنع جديد بالقرب من حيدر أباد بالفعل في التشغيل التجريبي لـAirPods ومن المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج الضخم في أوائل العام المقبل.

على الرغم من أن الصين كانت نعمة كبيرة لأعمال أبل لفترة طويلة جدًا، إلا أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع البلاد أصبحت أكثر من أن تتحملها، ولعل الأمر الأكثر إزعاجًا هو اتخاذ الولايات المتحدة تدابير صارمة ضد صناعة التكنولوجيا الصينية باسم الأمن القومي، وهذا يشمل أيضًا التعريفات الجمركية المقترحة من جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تعد بجعل ممارسة الأعمال التجارية مع الصين أكثر صعوبة.

كما أن تحول شركة أبل بعيدًا عن الإنتاج الصيني، باستخدام الهند وفيتنام في الغالب، هو تناقض صارخ مع بضع سنوات مضت عندما دافع تيم كوك عن اختيار العمالة الصينية.

يتم تصنيع AirPods بالفعل في فيتنام إلى حد ما ومن الجيد أن نرى شركة أبل توسع مرافق إنتاجها، ولا شك أن هذه الخطوة تشير إلى نهاية إنتاج AirPods في الصين في المستقبل القريب.

تعد أكبر العقبات التي تحول دون نقل الإنتاج بعيدًا عن الصين هي التكلفة وضمان الجودة، حيث إن فتح مصانع جديدة في بلدان أخرى ليس مسعى رخيصًا.

كما يتعين على الشركات أن تزن تكلفة العمالة في البلد الجديد مقارنة بالعمالة الصينية والتي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان لصالح الصين.

وأوضح كوك، أن الصناعة الصينية متقدمة للغاية، ويمكن لشركة أبل أن تطمئن إلى أن أجهزتها سيتم تصنيعها وفقًا للمعايير التي تفرضها الشركة، وغالبًا ما يؤدي نقل الإنتاج إلى بلدان أخرى إلى انخفاض الجودة وإهدار طن من المخزون حتى يتم إتقان طرق التصنيع.