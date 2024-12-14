تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Realme 14 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Realme 14 Pro في السوق الهندي مؤخراً قبل الإعلان الرسمي، ولقد كُشِف عن بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، مع تفاصيل أخرى حول إصدار Realme 14x.

ينطلق هاتف Realme 14 Pro بشكل رسمي قريباً بمعالج Snapdragon 7s Gen 3، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 وأيضاً 512 جيجا بايت.

كما يأتي هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.56 إنش، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر IMX882 بعدسات periscope بدقة 50 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.95 إنش، كما يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما تؤكد Realme على أن Realme 14 Pro يأتي بشاشة منحنية من الإتجاهات الأربعة، كما يتميز الإطار الأوسط بتصميم من البلاستيك، ومن المتوقع أن ينطلق بشكل رسمي في ديسمبر.

هاتف Realme 14x

من جانب أخر تخطط الشركة لكشف النقاب عن هاتف Realme 14x في حدث يعقد في 18 من ديسمبر، على أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 6300 5G.

كما يأتي هذا الإصدار بمعايير IP69 في مقاومة الماء، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويتوفر الهاتف بإختيارات ألوان تشمل الأحمر، والذهبي، والأسود.

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