شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من كاليفورنيا وتهبط بصاروخ فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة SpaceX دفعة جديدة من أقمارها الصناعية لخدمة الإنترنت الفضائي Starlink، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 محملًا بـ 22 قمرًا صناعيًا من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا، وعادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض كما هو مخطط، وهبطت على سفينة SpaceX "" بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كانت هذه هي الرحلة التاسعة لهذا المعزز الصاروخي، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، كما أن سبع من هذه الرحلات التسع كانت مخصصة لمهام Starlink.

وستنشر المرحلة العلوية لصاروخ فالكون 9 الأقمار الصناعية الـ 22 في مدار أرضي منخفض بعد 60 دقيقة من الإطلاق.

وأطلقت SpaceX أكثر من 120 مهمة لصاروخ فالكون 9 حتى الآن في عام 2024، حيث تم تخصيص ما يقرب من 70٪ منها لبناء كوكبة Starlink الضخمة، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 6800 قمر صناعي يعمل.