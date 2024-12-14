شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة iPhone 17 ستحصل على إصلاح كبير فى التصميم.. تسريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنه من المتوقع أن تظهر سلسلة iPhone 17 لأول مرة في أواخر عام 2025، فقد بدأت الشائعات حول طرازات Apple الرائدة التالية في الانتشار بالفعل، حيث يشير تسريب جديد إلى أن أجهزة iPhone القادمة قد تأتي مع ترقية كبيرة في التصميم، مع التركيز بشكل خاص على الإصدار Slim أو Air.

وزعم تسريب جديد من Digital Chat Station (DCS) الشهير، نُشر على Weibo، أن Apple قد تجلب مظهرًا جديدًا لتصميم الكاميرا الخلفية لسلسلة iPhone 17، ويشير التسريب إلى أن Apple قد تتخلى عن وحدة الكاميرا المربعة التقليدية الموجودة في الزاوية اليسرى العلوية من أجهزة iPhone، واستبدالها بشريط أفقي يمتد على الجزء العلوي من اللوحة الخلفية.

وهذا التصميم الجديد، الذي يذكرنا بهواتف Pixel من Google، من شأنه أن يضم مستشعرات الكاميرا في ترتيب أكثر انسيابية، ومع ذلك، تشير DCS إلى أن الموضع الدقيق للعدسات داخل هذا الشريط قد يختلف.

بالإضافة إلى هذا الادعاء، شارك مستخدم آخر على Weibo ما يُعتقد أنه إطار لطراز iPhone 17 Slim، والذي يدعم أيضًا فكرة جزيرة الكاميرا الأفقية، ووفقًا للمنشور، يمكن وضع عدسة الزاوية العريضة للغاية في منتصف الشريط، مما يترك مساحة لتقنية Face ID من Apple، ويشير هذا إلى أن التصميم الجديد قد يكون أكثر من مجرد جمالي، حيث يستوعب مكونات الأجهزة المحسنة.



وهذا ليس التغيير الوحيد في التصميم الذي يتم التكهن به لسلسلة iPhone 17، وأشارت التقارير السابقة إلى أن متغير Pro Max قد يتميز بجزيرة ديناميكية أصغر، مما يعني تقدمًا في كيفية دمج Apple لمستشعر Face ID، بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الشائعات إلى أن شركة Apple قد تتخلى عن إطار التيتانيوم المستخدم في طرازات Pro الحالية لصالح هيكل من الألومنيوم لجهاز iPhone 17 Pro، ومع ذلك، لا تزال هذه الادعاءات قيد المناقشة، مع وجود تقارير متضاربة حول المواد التي تخطط Apple لاستخدامها.

نقطة رئيسية أخرى في هذه التسريبات هي التكهنات حول التشكيلة نفسها، ويشاع على نطاق واسع أن Apple ستوقف طراز Plus، والذي يمكن استبداله بمتغير جديد، يُحتمل أن يُسمى iPhone 17 Air أو Slim، وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من Apple، إلا أن التكهنات تشير إلى أن هذا الطراز الجديد قد يقدم تغييرات كبيرة في التصميم.



