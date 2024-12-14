تكنولوجيا: جوجل تكشف عن Android XR لتقنيات الواقع الافتراضي والمختلط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل حديثًا عن نظام تشغيل جديد تمامًا يُعرف باسم Android XR، حيث يُرمز “XR” إلى “الواقع الممتد”، وهو المصطلح الذي يجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، وسماعات الواقع المختلط.



يُعد Android XR منافسًا مباشرًا لنظام VisionOS الذي يُشغّل سماعة Vision Pro من أبل. تخطط جوجل لجلب العديد من تطبيقاتها الشهيرة إلى هذا النظام، مثل خرائط جوجل، يوتيوب، متصفح كروم، وصور جوجل، مع دعم تطبيقات متجر Google Play الأخرى أيضًا.

يتميز Google Chrome على هذه المنصة بقدرات محسّنة لتعدد المهام، حيث يمكن للمستخدمين فتح علامات تبويب المتصفح وترتيبها وفق احتياجاتهم.

تتضمن Android XR ميزة محورية تعتمد على Gemini AI من جوجل، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وسلاسة. ستُسهِّل هذه التقنية الذكية أداء المهام المختلفة، كما ستتيح التقاط الصوت والفيديو بشكل متكامل.

رغم أن Android XR لا يزال في مراحله الأولى، تتوقع جوجل أن تُشحن الأجهزة التي تعمل بهذا النظام في العام المقبل. على سبيل المثال، تعمل جوجل بالتعاون مع سامسونج على تطوير سماعة رأس تحمل الاسم الرمزي Moohan، والتي من المتوقع إصدارها في عام 2025.

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