تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف vivo Y300 5G مع صور توضح تصميم هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo لإطلاق هاتف vivo Y300 5G بشكل رسمي في السوق الصيني خلال الفترة القادمة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

ينطلق Y300 5G خلال أيام بشاشة OLED بحجم 6.77 إنش، ودقة عرض 1080 في 2392 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1300 nits، أيضاً تتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج “Diamond Shield”.

أيضاً تأتي الشاشة بثقب لكاميرة السيلفي التي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر ضوئي مدمج في الشاشة، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر (Samsung S5KJNS) رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يتوسط وحدة الكاميرة الخلفية مكبر صوتي الذي طور بالتعاون مع “AAC Technologies” لتعزيز التجربة الصوتية، كما يتضمن الهاتف مكبرات صوتية في الجزء العلوي والسفلي، على أن تدعم المكبرات الصوتية الثلاثة في Y300 5G صوتيات بقدرة 4.5W.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6300، ويأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، أيضاً يأتي vivo Y300 5G بقدرة بطارية 6500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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