شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن نظام التشغيل Android XR لسماعات الواقع المختلط والنظارات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن نظام تشغيل Android XR كنظام تشغيل جديد مصمم لأجهزة الواقع الموسع (XR)، إلى جانب دعم مساعدها Gemini AI، ومن المتوقع أن يصل مع سماعات الواقع المختلط القادمة بالإضافة إلى النظارات الذكية، وتقول جوجل إنها ستوفر الدعم للميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).

وأصدرت شركة Apple نظام التشغيل VisionOS كنظام تشغيل مخصص مصمم لجهاز Apple Vision Pro في عام 2023، ويوفر دعمًا لتشغيل التطبيقات المصممة لسماعات الرأس بالإضافة إلى تطبيقات iPad.

تم إصدار نسخة Android XR التجريبية للمطورين لتشجيع دعم المطورين.

وتقول الشركة إن النسخة التجريبية الأولى للمطورين من Android XR التي تم إصدارها اليوم ، ستتيح تطوير التطبيقات والألعاب للأجهزة القادمة التي ستصل مع نظام التشغيل الجديد، وهي تتضمن بالفعل دعمًا للأدوات التي يستخدمها المطورون الذين يعملون على تطبيقات Android، مثل Android Studio وJetpack Compose وARCore وOpenXR وUnity.

وسيسمح نظام التشغيل Android XR الجديد للمستخدمين بالوصول إلى مساعد Google Gemini AI ، والذي سيقدم ميزات مصممة لتجارب XR ، وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على التحدث إلى المساعد وطرح أسئلة عليه حول الأشياء والمواقع ضمن مجال رؤيتهم، أو حتى استخدام ميزة البحث الدائري المتوفرة على هواتف Android المحددة ، لإجراء بحث مرئي بإيماءة.

بالاضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي هذه، تقول جوجل إن تطبيقاتها الداخلية مثل YouTube و Google Photos وGoogle TV سيتم إعادة تصميمها للعمل على شاشة افتراضية، وهو ما يبدو مشابهًا لكيفية إضافة Apple الدعم لمشاهدة المحتوى على شاشة أكبر وأكثر غامرة مرئية أثناء ارتداء سماعة Apple Vision Pro.

وفي الوقت نفسه، ستقدم خرائط جوجل الدعم لميزة العرض الشامل المحدثة، في حين يمكن للمستخدمين أيضًا تصفح الويب باستخدام Google Chrome على شاشة افتراضية أكبر بكثير، باستخدام الإيماءات للتنقل.

كما أعلنت جوجل أن أول جهاز سيعمل بنظام Android XR سيحمل الاسم الرمزي Project Moohan ، وستطلق شركات أخرى سماعة XR هذه في عام 2025 ، ومن المتوقع أن تنافس سماعة Apple Vision Pro ، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

جوجل تبدأ اختبار نظام Android XR على النظارات الذكية

يقال إن النظارات الذكية (أو نظارات الواقع المعزز) هي مستقبل تقنية الواقع المعزز، ويمكنها تقديم معظم الميزات المتاحة اليوم دون مكونات ضخمة، وتقول جوجل إنها تستعد بالفعل لهذه التقنيات من خلال نظام التشغيل Android XR، وستبدأ قريبًا في اختبار نماذج أولية للنظارات التي تعمل بنظام التشغيل الجديد.

وتظهر معاينات نظام التشغيل أندرويد XR على هذه النماذج الأولية التي شاركتها الشركة بعض الميزات المستقبلية مثل القدرة على عرض الرسائل في نافذة منبثقة صغيرة في أسفل مجال رؤية مرتديها، أو القدرة على رؤية اتجاهات التنقل خطوة بخطوة أثناء استخدام خرائط جوجل، إلى جانب خريطة دائرية صغيرة تظهر في نفس الموقع ، ووفقًا للشركة، يمكن لهذه الفئات أيضًا أن تقدم ترجمة النصوص تلقائيًا وتقديم دروس تعليمية افتراضية باستخدام تقنية الواقع المعزز.