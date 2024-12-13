شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شهر عسل جديد بين ترامب ومارك.. ميتا تتبرع بمليون دولار لحفل تنصيب دونالد والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة ميتا تبرعت بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وذكرت التقارير أن فريق زوكربيرج أبلغ لجنة تنصيب ترامب بالتبرع المخطط له من قبل ميتا قبل أن يتناول زوكربيرج وترامب العشاء معًا في مار إيه لاجو في نوفمبر.

وقبل العشاء، استعرض زوكربيرج نظارات راي بان الذكية التي تنتجها شركة ميتا وأهدى زوجًا منها لترامب، وفقًا للصحيفة ، كما التقى مستشارو زوكربيرج بمسؤولي البيت الأبيض الجدد، بما في ذلك رئيسة موظفي البيت الأبيض الجديدة سوزي ويلز.

ويمثل التبرع تحولًا كبيرًا لزوكربيرج، الذي كان حتى وقت قريب يبتعد عن السياسة ، واتصل زوكربيرج بترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات ، لكنه لم يؤيد علنًا أي مرشح في عام 2020 ، وكما أكد المتحدثون باسم Meta مرارًا وتكرارًا، فإنه لم يؤيد أي شخص في عام 2024، على الرغم من مزاعم ترامب بأن زوكربيرج اتصل به ليقول له إنه "لا توجد طريقة" يمكنه من خلالها التصويت لصالح ديمقراطي بعد محاولة اغتيال ترامب في تجمع حاشد في بنسلفانيا.

ومع ذلك، فقد قدم زوكربيرج مبادرات غير مباشرة بشكل متزايد لترامب، الذي هدد مؤسس فيسبوك على مر السنين.

كما إن العشاء والتبرع هما مؤشران على أن العلاقة المتوترة بين زوكربيرج وترامب بدأت تتحسن ، فقد كان ترامب يهاجم زوكربيرج منذ حظرت فيسبوك حسابه في أعقاب أعمال الشغب في السادس من يناير، وفي وقت ما قال إن زوكربيرج يجب أن يُسجن بسبب تدخل فيسبوك المزعوم في انتخابات 2020.