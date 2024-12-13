شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من واتساب تمنحك القدرة على معرفة أصدقائك "الأونلاين" بالجروبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة للمحادثات الجماعية حيث سيتمكن المستخدمون من معرفة عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت في المجموعة.

على الرغم من ذلك، فإنه يشير إلى متى قد يكون الوقت مناسبًا لبدء محادثة.

ويظهر العداد عبر الإنترنت، الذى اكتشفه موقع WABetaInfo لأول مرة، في الجزء العلوي من محادثات المجموعة لإظهار عدد المشاركين الذين فتحوا تطبيق WhatsApp على أجهزتهم.

كما إنه يحل محل الرمز الذي كان يُظهر للمستخدمين من كان يكتب أو يسجل رسالة، والميزة متاحة حاليًا في إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة لذا لم يتم طرحها للجميع في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم إطلاقه على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة ، ولحسن الحظ سيكون هناك طريقة للتهرب منه، ولا يشمل عدد المستخدمين الذين قاموا بتعطيل ظهور حالتهم على الإنترنت وهو ما يمكن القيام به في إعدادات التطبيق، وبهذه الطريقة، لن يتمكن جهات الاتصال لديك من رؤية ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا.

وأدخلت واتساب عددًا من التغييرات الصغيرة على التطبيق في الأسابيع الأخيرة، لكن اثنين منها نجحا في إثارة الغضب بين المستخدمين.

وقام تطبيق المراسلة باستبدال رسالة "جاري الكتابة " في أعلى الدردشات بفقاعة دردشة جديدة ذات علامات حذف مثل تلك المستخدمة في تطبيق iMessage من Apple.

وبعد أيام، تم إجراء تغيير مماثل على الملاحظات الصوتية، واستبدال الرسالة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة والتي تشير إلى أن شخصًا ما كان يقوم بالتسجيل.

وقام التطبيق باستبدال الرسالة بأيقونة الميكروفون في أسفل الدردشة.

في وقت سابق من هذا العام، قامت واتساب بإضافة حرفين كبيرين إلى كلمتي "Online" و"Typing"، وهو ما أثار ضجة على الإنترنت.

ورغم ذلك، سارعت شركة واتساب إلى التراجع عن هذا القرار، قائلة إنه مجرد "اختبار صغير".