شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تجعل مشاركة الملفات بين iPhone وأجهزة الكمبيوتر أسهل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق ميزة جديدة لتطبيق Link to Windows الذي يجعل عملية مشاركة الملفات بين iPhone والكمبيوتر الشخصي أكثر سلاسة، ويقتصر التطبيق حاليًا على Windows Insiders، ويستفيد من برنامج Phone Link لإنشاء اتصال بين أجهزة Windows وiOS.

رابط جديد من مايكروسوفت لميزة الويندوز

في منشور على إحدى المدونات، شرحت شركة مايكروسوفت بالتفصيل ميزات وظيفة الارتباط بـ Windows الجديدة ، وتقول الشركة إن المستخدمين يمكنهم نقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بهم إلى جهاز iPhone الخاص بهم عن طريق الضغط بزر الماوس الأيمن فوقه ثم الضغط فوق مشاركة > هاتفي/رابط الهاتف، وبالمثل يمكن إرسال الملفات من جهاز iPhone إلى جهاز كمبيوتر عن طريق تحديد الملف والضغط فوق مشاركة > ارتباط بـ Windows .

تم تقديم هذه الميزة للمستخدمين المسجلين في برنامج Windows Insider، وهي تتطلب المتطلبات الأساسية التالية:

* iPhone يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث

* رابط لتطبيق Windows لنظام iOS أو أعلى

* رابط الهاتف الإصدار أو أعلى

يمكن للمستخدمين الذين يجربون هذه الميزة لأول مرة إعداد وظيفة مشاركة الملفات أثناء عملية إعداد Phone Link، ويمكن لأولئك الذين قاموا بالفعل بإقران جهاز iPhone الخاص بهم بجهاز كمبيوتر إعدادها بالانتقال إلى اد أكونت على الكمبيوتر ، ونظرًا لأن الميزة قيد الاختبار حاليًا، يمكن للمستخدمين إرسال ملاحظاتهم من خلال زيارة مركز الملاحظات ضمن التطبيقات ثم Phone Link .

ميزات جديدة أخرى

بالإضافة إلى وظيفة Phone Link، قدمت Microsoft أيضًا تحديثًا لتطبيق Microsoft Copilot الذي يوفر تجربة أصلية، ويضيف ميزة عرض سريع جديدة، مما يتيح للمستخدمين عرض روبوت محادثة AI سريع العرض على الشاشة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.