شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة البحث العميق بالذكاء الاصطناعى Deep Research Agentic والان مع تفاصيل الخبر

أضافت جوجل ميزة جديدة إلى برنامج Gemini ، وأطلقت على هذه الميزة اسم Deep Research، وقد تم تقديمها جنبًا إلى جنب مع عائلة Gemini 2.0 الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي ، ويمكنها إنشاء خطط بحث متعددة الخطوات، وإجراء عمليات بحث على الويب، وإعداد تقرير مفصل حول مواضيع معقدة.

وتقول الشركة إن هذه الميزة يمكن أن تكون مفيدة للباحثين والطلاب الذين يتعين عليهم كتابة أوراق بحثية، وتتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة لمشتركي Gemini Advanced على إصدار الويب من برنامج الدردشة الآلي.

جيمينى يحصل على ميزة بحث عميقة جديدة

وقد أصبح التفكير المتقدم موضوعًا مثيرًا للاهتمام لشركات الذكاء الاصطناعي التي تحاول زيادة ذكاء وقوة معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وفي حين أن ترقية القدرة التحليلية لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ستتطلب إعادة تصور بنية الشبكة وخوارزميات التعلم، فقد طور الباحثون بعض الطرق المختصرة لتحقيق ذلك إلى حد ما.

وهناك طريقة شائعة تستخدمها نماذج O1 من OpenAI والنماذج التي أصدرتها Alibaba مؤخرًا ، وهي زيادة وقت الحوسبة، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بقضاء المزيد من الوقت على نفس السؤال ، وهذا يسمح للذكاء الاصطناعي بالتحقق من إجاباته، والنظر في بدائل أخرى، وفي النهاية توليد إجابات أكثر تفصيلاً ، وهناك طريقة أخرى للقيام بذلك من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو ما فعلته Google مع نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini.

وميزة البحث العميق هى فى الاساس ميزة وكيلة بمعنى مجرد أن يضيف المستخدم استعلامًا حول موضوع معقد، يبدأ وكيل الذكاء الاصطناعي في إنشاء خطة بحث متعددة الخطوات، وتتضمن الخطة النموذجية خطوات مثل تقسيم الموضوع إلى أجزاء أصغر، والعثور على أوراق بحثية ومقالات ذات صلة بالموضوع، والبحث في الاتجاهات والتأثيرات المستقبلية والمجالات ذات الصلة.

وبمجرد أن تصبح خطة البحث جاهزة، يمكن للمستخدمين التدخل وإضافة أو إزالة الخطوات أو تغييرها لاستهداف الموضوع بشكل أفضل، بعد ذلك يبدأ الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخطة ويبدأ في البحث عن جميع المعلومات ، ويمكن للميزة أيضًا تشغيل العديد من عمليات البحث الجديدة على الويب بناءً على ما تعلمته لفهم موضوعات إضافية.



بعد ذلك، يقوم بتحليل البيانات المجمعة، وإنشاء تقرير مفصل وعرض النتائج للمستخدم، و ستكون هذه الاستجابات بشكل عام أكثر عمقًا وتفصيلاً من الاستجابة النموذجية من Gemini ، و تقول Google أن هذا مثالي لباحثي السوق والأكاديميين وطلاب الأبحاث وحتى رواد الأعمال.

حاليا يتوفر Deep Research في Gemini Advanced على إصدار الويب من chatbot باللغة الإنجليزية ، وقد سلطت Google الضوء على أن الميزة ستتوفر في تطبيق الهاتف المحمول في أوائل عام 2025 ، ويمكن العثور على Deep Research في القائمة المنسدلة لمحدد الطراز ويتم إدراجه باسم "Gemini 1.5 Pro with Deep Research".