شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر ومواصفات هاتف Pixel 9a والان مع تفاصيل الخبر

من المرجح أن يرى هاتف Pixel 9a من Google النور في مايو من العام المقبل، وبينما لا يزال تاريخ الإطلاق لغزًا، فقد تسربت تفاصيل السعر وخيارات الألوان ومواصفات الهاتف على الويب.

وبحسب ما ورد سيحتفظ Pixel 9a بنفس سعر Pixel 8a ، ومن المتوقع أن يحمل بطارية أكبر بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة وأحدث شريحة Tensor G4 على الرغم من الحفاظ على بنية مقاومة الغبار والماء المماثلة لسابقه ، وقد يتميز الهاتف القادم بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل أيضًا.

قد تحتفظ Google بأسعارها الحالية لهاتف Pixel 9a

ويشير تقرير صادر عن Android Headlines إلى السعر وخيارات الألوان والمواصفات الكاملة لهاتف Pixel 9a، ووفقًا للتقرير، سيتم تسعير الهاتف بمبلغ 499 دولارًا لطراز سعة تخزين 128 جيجابايت.

كما جاء هاتف Pixel 8a بنفس السعر مثل Pixel 9 ، ويُقال إن هاتف سلسلة Pixel A القادم سيكون متاحًا بألوان Iris وPorcelain وObsidian.

وبحسب ما ورد، سيضم خليفة Pixel 8a شاشة Actua مقاس 6285 بوصة مع سطوع أقصى يبلغ 2700 شمعة وسطوع HDR يبلغ 1800 شمعة.

ويقال إن هذه الشاشة مغطاة بطبقة Gorilla Glass 3 ، ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Google Tensor G4 إلى جانب شريحة أمان Titan M2 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت، ويمكن تقديمه بسعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من خيارات تخزين UFS 3.1.

فى الخلف، يُقال إن Pixel 9a سيحتوي على وحدة كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل GN8 Quad Dual Pixel، بفتحة عدسة f/1.7، ومستشعر Sony IMX712 فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويُقال إن Google ستستخدم نفس الكاميرا الأمامية مثل Pixel 8a ، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع "Goodx G7" أسفل الشاشة

كما يتوقع أن يضم هاتف Pixel 9a بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر من بطارية Pixel 8a التي تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة ، ويقال إن سرعة شحن الهاتف القادم ستكون محدودة عند 23 وات والشحن اللاسلكي عند 7.5 وات ، وقد يفتقر الهاتف أيضًا إلى دعم Qi2، ومثل سابقاته، يُقال إن Pixel 9a سيأتي بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف Pixel 9a بنظام Android 15 ومن المرجح أن تقدم جوجل سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل للهاتف ، ويقال إن أبعاده 154.7 × 73.3 × 8.9 ملم ويزن 185.9 جرامًا، للمقارنة، يبلغ قياس Pixel 8a 152.1 × 72.7 × 8.9 ملم ويزن 188 جرامًا.