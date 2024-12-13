شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط Google لنظام التشغيل Android تحصل على تغيير جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخلص خرائط Google لنظام التشغيل Android الآن، من اللون الأزرق المميز الذى تستخدمه للأزرار والنصوص وعناصر واجهة المستخدم الأخرى، وتستبدله بظلال من اللون الأزرق المقارب للأخضر الذى يبدو أفضل مع لوحة ألوان التطبيق.

و يتم طرح التغيير الآن لمستخدمى Android الذين لديهم إصدار التطبيق 24.49.06.x أو الإصدارات الأحدث، وكانت العديد من تطبيقات Google قد اعتمدت اللون الديناميكى، الذى يأتى مع لغة تصميم المواد، ومع ذلك، لا تزال خرائط Google تحتوى على لوحة ثابتة لفترة طويلة، وكان اللون الأزرق مميزًا، والذى يتغير الآن إلى اللون الأزرق المخضر لمستخدمى Android



فى الوقت الحالى، يبدو أن التغيير مخصص لمستخدمى خرائط Google على نظام Android، وليس من الواضح ما إذا كان إصدار iPhone من التطبيق سيحصل على تعديل التصميم الجديد.



تتوفر ظلال اللون الأزرق المقارب للأخضر الجديدة عبر تطبيق خرائط Google بالكامل، و يؤثر التغيير على الأزرار والنصوص والعناصر الأخرى لواجهة المستخدم، فقد تم أيضًا تلوين أيقونات علامات التبويب الموجودة فى شريط التنقل السفلى باللون العصرى، بينما تحولت التسميات الموجودة أسفلها إلى اللون الأسود للحصول على مظهر أكثر تباينًا.

على الرغم من أن البعض قد لا يحب المظهر الجديد، إلا أن اللون الأزرق المقارب للأخضر يبدو فى الواقع أفضل بكثير على التطبيق من اللون الأزرق العام، خاصةإنه لون أكثر حداثة ويبدو أكثر تطورًا، مما يمنح خرائط Google مظهرًا أجمل ويجعلها تبدو وكأنها تطبيق 2024، علاوة على ذلك، كان اللون الأزرق السابق مشبعًا جدًا بالنسبة للتطبيق دون الحاجة إلى ذلك.