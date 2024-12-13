شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماهى ميزة Motion Cues فى هواتف أندرويد لمكافحة دوار الحركة عند المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل، على ميزة رائعة لمكافحة دوار الحركة عندما تتفاعل مع هاتف Android الخاص بك في مركبة متحركة، و تُسمى هذه الميزة "Motion Cues" ولم يتم إصدارها رسميًا بعد، لكن الأشخاص في Android Authority تمكنوا من تنشيطها للحصول على لمحة عن كيفية عملها.



ويعد دوار الحركة ظاهرة شائعة جدًا، خاصة إذا كنت تنظر إلى الهاتف أثناء وجودك في السيارة (وليس أثناء القيادة)، حيث تمتلك شركة Apple بالفعل رادعًا خاصًا بها لدوار الحركة في نظام التشغيل iOS 18، يُسمى Vehicle Motion Cues وبطبيعة الحال، فإن هذه الميزة لا تمنعك من الشعور بالمرض عند ركوب السيارة، ولكنها تساعد في إرسال أو قراءة بعض رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسهل بكثير.

والآن تعمل جوجل على ميزة مشابهة، كما تم اكتشافها في كود الإصدار التجريبي من متجر Google Play الإصدار 24.29.32.

وعندما تمكنت Android Authority من تفعيل الميزة، ظهر مفتاح تبديل جديد في الإعدادات يسمى "Motion Cues" تضيف الميزة حوالي 14 زوجًا من النقاط الصغيرة إلى الشاشة، وستتحرك هذه النقاط مع حركة الهاتف مما سيساعدك على التأريض ويعطيك إشارة إلى حركة السيارة.



وقد يكون من الممكن ضبط الميزة لتكتشف تلقائيًا وقت ركوبك في السيارة وتنشيط النقاط، ومع ذلك، يبدو أن الميزة لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير، ولا نعرف بالضبط متى ستصبح متاحة للجمهور.

وستحتاج Motion Cues لنظام Android إلى الحصول على إذن للعرض على التطبيقات الأخرى، و عندما يعمل الجهاز، ستظهر النقاط الصغيرة المتحركة في كل مكان ويمكن أن تساعد في التغلب على الشعور بدوار الحركة، على الأقل بالنسبة لبعض الأشخاص.



و ستساعدك هذه الميزة، حيث تعطي إشارات لعقلك حول حركة السيارة وبالتالي تمنع ظهور دوار الحركة.