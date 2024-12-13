شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Docs يتيح استخدام 40 قالب مستند إضافى والان مع تفاصيل الخبر

تنمو خدمة Google Docs، حيث قدمت الشركة مكتبة جديدة من القوالب، تضم 40 تصميمًا جديدًا، وستكون متاحة لعملاء Google Workspace والمشتركين الأفراد فى Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية على جوجل.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تركز المجموعة الجديدة على تحسين المظهر المرئى ووظائف المستندات.

صُممت هذه القوالب لتكون بدون صفحات، وتأتى مع ميزات مثل علامات تبويب المستندات لتحسين التنظيم، وشرائح العنصر النائب التى تبسط إدخال البيانات، وكتل البناء ذات التخطيطات والأنماط المحددة مسبقًا لإضفاء مظهر مصقول ومميز على المستندات.

يمكن للمستخدمين العثور على هذه القوالب من خلال تحديد زر "القوالب" فى مستند جديد أو الانتقال إلى ملف > جديد > من معرض القوالب فى مستند موجود.

تغطى القوالب مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، من منشورات المدونة والبيانات الصحفية إلى مقترحات الأعمال والمجلات.

يتم الاهتمام أيضًا بمستخدمى الأعمال، حيث يمكنهم الاستفادة من القوالب لخرائط طريق المشروع وخطط التسويق ورسائل البريد الإلكترونى للمبيعات، بينما يتم تقديم خيارات لفرق الموارد البشرية مثل أدلة المقابلات وأدلة التوجيه وكتيبات التدريب.

ويمكن لمستخدمى التعليم الوصول إلى قوالب لقوائم القراءة وملاحظات الفصل، مما يضمن أن المجموعة تلبى احتياجات متنوعة.

كما أنه مؤخرًا، تم إضافة إلى Google Slides أيضًا، بمجموعة جديدة من القوالب الرائعة لمساعدة المستخدمين على إنشاء العروض التقديمية بسرعة وفعالية.

تحتوى هذه المجموعة الجديدة على عروض مبيعات وخرائط طريق للمنتجات وخطط استراتيجية لمستخدمى الأعمال.

وتتضمن الخيارات التى تركز على التعليم خطط الدروس وتقارير الكتب وتقارير المشاريع، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم قوالب للاحتفالات المهمة وورش العمل والألعاب الجماعية لتعزيز التعاون.