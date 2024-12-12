شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التصميم الجديد لتطبيق YouTube Kids.. تجربة مشاهدة ممتعة لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل، أنها ستغير تصميم تطبيق YouTube Kids للهاتف بالكامل، وتعد التغييرات الجديدة جزءًا من "جهود تحديث التصميم" التى تبذلها شركة YouTube وتتضمن إضافة بعض الميزات الأكثر طلبًا لتطبيقات الشركة الشهيرة.

ويعد التصميم الجديد لتطبيق YouTube Kids للهاتف بتجربة مشاهدة منعشة ونظيفة وأكثر سلاسة للعائلات على الهاتف المحمول، ولن يغير التحديث أى شيء فى تجربة YouTube Kids على الويب أو التلفزيون، على الأقل ليس فى الوقت الحالي.

وسيكون التغيير الأكثر وضوحًا هو إضافة ألوان وأيقونات جديدة، مع الاحتفاظ بنفس محتوى YouTube Kids، وأدوات التحكم الأبوية وميزات الأمان التى اعتاد عليها المستخدمون، وتشمل التغييرات المهمة الأخرى المضمنة فى التحديث جوانب مثل التنقل والتخطيط وسهولة الاستخدام:

1. يجعل الوضع الرأسى (والأفقي) من السهل البحث والتصفح عبر المحتوى الذى تحبه عائلتك أثناء حمل جهازك إما أفقيًا أو رأسيًا!.

2. تتمتع فئات الفيديو الموجودة فى الجزء العلوى من الشاشة الرئيسية بمظهر جديد، وتتيح لك اكتشاف المحتوى بسهولة حسب الموضوع، مثل التعلم والألعاب والموسيقى والمزيد.

3. يتيح لك شريط التنقل الجديد الموجود أسفل التطبيق الوصول بسهولة إلى الصفحة الرئيسية والبحث والأشياء الخاصة بك وملفك الشخصي.

4. صفحة "أشيائك" الجديدة تجعل من الأسهل عليك العثور على المحتوى الذى تمت مشاهدته مرة أخرى، والمحتوى الذى تمت مشاركته، والمحتوى الذى تم تنزيله.