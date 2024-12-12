شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من جوجل يمكنك من إيقاف واكتشاف أجهزة تعقب البلوتوث المخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أجهزة تعقب البلوتوث فقدان مفاتيحك أو حقيبتك تملك أهمية كبرى للمستخدمين، ولكنها في الوقت نفسه منحت الأشخاص أيضًا طريقة مخادعة لإساءة استخدامها، ولمعالجة هذه المشكلة، قدمت كل من Apple وGoogle تنبيهات لإعلامك بوجود متتبعين غير معروفين بالقرب منك.



والآن، مع تحديث جديد، تخطو جوجل خطوة أخرى إلى الأمام من خلال السماح لمستخدمي Android بتحديد الموقع الدقيق لأجهزة التتبع تلك، حيث تطرح جوجل أداتين جديدتين لشبكة Find My Device الخاصة بها، الأولى هي خاصة "إيقاف الموقع مؤقتًا"، ومن المفترض استخدامه عندما تتلقى إشعار تعقب غير معروف، كما يمكنك الآن إيقاف تحديثات الموقع من هاتفك مؤقتًا لمدة تصل إلى 24 ساعة، مما يمنع أي علامة غير معروفة تم اكتشافها من استخدام موقع جهازك خلال تلك الفترة.

أما الخيار الثاني، وهو "Find Nearby"، فهو مخصص عندما تواجه صعوبة في اكتشاف جهاز التعقب أو سماعه، مما يساعدك على تعقبه، من خلال النقر على الإشعار الخاص بمتعقب غير معروف، ستتمكن من عرض خريطة توضح آخر مكان تحرك فيه المتعقب معك.

ومن هناك، يمكنك تشغيل صوت لمساعدتك في تحديد موقعه ولن يتم إخطار المالك)، و إذا لم ينجح ذلك، فإن ميزة "البحث عن الأماكن القريبة" تربط هاتفك بجهاز التعقب عبر البلوتوث، وتعرض شكلاً يمتلئ كلما اقتربت.



وتعمل هذه الأداة تمامًا مثل ميزة جوجل للعثور على أجهزة التتبع والأجهزة التي تمتلكها، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في أنك لا تحتاج إلى جهاز التتبع الخاص بك أو لاستخدام "العثور على جهازي".

كما هو الحال مع ميزة الإشعارات الأصلية، يمكن لأي جهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أعلى التعامل بأمان مع أجهزة تعقب Bluetooth غير المعروفة.

تبدو ميزة "Find Nearby" وكأنها القطعة الأخيرة من اللغز لمحاربة إساءة استخدام متعقب البلوتوث، وهو أمر عالجته شركة Apple بالفعل من خلال البحث الدقيق عن AirTags.



وفي مايو 2024، تعاونت كل من Apple وGoogle لطرح معيار مشترك يساعد المستخدمين على اكتشاف أجهزة تعقب Bluetooth غير المعروفة، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون Android أو iOS.



جاء ذلك بعد إطلاق شبكة Google Find My Device قبل شهر واحد فقط في أبريل.