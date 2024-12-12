شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطور شريحة خادم تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتنوى إطلاقها فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل أبل مع Broadcom لتطوير أول شريحة خادم تركز على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تكون الشريحة، التي تحمل الاسم الرمزي "Baltra"، جاهزة للإنتاج الضخم بحلول عام 2026، وستمثل أول انطلاق لشركة أبل في أجهزة الخادم المصممة خصيصًا لمهام الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يمكن أن تعيد هذه الخطوة تعريف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة أبل، مما يتيح خدمات أكثر تقدمًا مثل Siri وتطبيقات أخرى مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

بينما كانت أبل تصمم معالجاتها الخاصة لأكثر من عقد من الزمان، بما في ذلك شرائح السلسلة A وسلسلة M، فإن شريحة Baltra AI تمثل اتجاهًا جديدًا.

لم يتم تصميم شرائح سلسلة M من أبل، التي تعمل على تشغيل نظام الحوسبة السحابية الخاصة بها، في الأصل لتلبية المتطلبات الفريدة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

أدخلت Broadcom، وهي شركة تصنيع أشباه الموصلات ومقرها الولايات المتحدة والمتخصصة في تكنولوجيا الخادم، ولدى أبل وBroadcom شراكة طويلة الأمد، بما في ذلك اتفاقية بمليارات الدولارات لمكونات تردد الراديو 5G.

توفر خبرة Broadcom في تصنيع شرائح الخادم لشركة أبل البنية الأساسية اللازمة لبناء أجهزة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.

ويسمح هذا التعاون لشركة أبل بالاستفادة من قدرات الشبكات والمعالجة لشركة Broadcom مع الحفاظ على السيطرة على تصميم الشريحة وتحسينها.

ومن المقرر أن تحقق شريحة خادم الذكاء الاصطناعي الجديدة تقدمًا كبيرًا في Apple Intelligence، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الداخلية لشركة أبل.

تدير أبل عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك معالجة اللغة الطبيعية لـ Siri، من خلال شرائح سلسلة M.

ومع ذلك، فإن شريحة خادم الذكاء الاصطناعي المخصصة ستسمح بهندسة معمارية متخصصة مُحسَّنة للمهام المعقدة مثل التعلم الآلي واسع النطاق والذكاء الاصطناعي المحادثة ومعالجة اللغة الطبيعية في الوقت الفعلي.

يتماشى هذا مع تقرير مارك جورمان من بلومبرج، والذي يشير إلى أن أبل تعمل على تطوير نسخة أكثر محادثة من Siri لمنافسة ChatGPT و Claude.

يمكن أن تستفيد Siri المحسنة هذه، والتي يُشاع أنها ستصدر في عام 2026، من قدرات Baltra لتقديم استجابات أسرع وأكثر دقة وبديهية.

ومع استمرار أمازون وجوجل ومايكروسوفت في الهيمنة على مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يُظهِر استثمار أبل في بالترا تصميمها على المنافسة.

كما أنه من خلال تصميم أجهزة خاصة، تضمن أبل سيطرة أكبر على الخصوصية والأمان، نقاط البيع الرئيسية في نظامها البيئي.

لا تعمل شراكة أبل مع برودكوم على تعزيز طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تشير أيضًا إلى استعدادها لتطوير بنيتها التحتية لتلبية المتطلبات المتزايدة للذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل خدماتها للمستقبل.