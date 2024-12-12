شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير بالذكاء الاصطناعى يجيب على سؤال:" أين تذهب محادثاتنا مع ChatGPT ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مغربى، خبير الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، عن مصير البيانات الشخصية التي يشاركها بعض المستخدمين مع روبوتات الدردشة كـ ChatGPT و Gemini، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات تخترق بياناتنا بالفعل، فنحن مخترقين من قبل ظهور هذه الروبوتات بنسبة 100%، لذلك فإن ربوتات الدردشة ليست إضافة على ما كنا عليه، فالبيانات الشخصية لمستخدمى الهواتف الذكية متاحة لأغلب التطبيقات، ولكن تطبيق ChatGPT لا يبيع البيانات الشخصية إلى هذه اللحظة كغيره من التطبيقات، فيكتفى بالتعلم والتطور من خلال جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، فاهتمامات الأشخاص ليست مهمة بالنسبة له إلى الآن.

وأوضح خبير الأمن السيبراني، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مَن يريد الحفاظ على خصوصيته، فعليه التوقف عن استخدام الهواتف الذكية، والعودة إلى الهواتف التقليدية، فمَنْ قرر دخول عالم التكنولوجيا الحديثة لابد أن يقبل قواعده، فهذا العالم ليس لنا سيطرة عليه، لافتا إلى أن المستخدمين باتوا ككتاب مفتوح لتطبيقات الذكاء الاصطناعى، لذا لابد من توخى الحذر وعدم مشاركتك أي بيانات شخصية قد تعرضك لاشكاليات مستقبلية تتعلق بسلامة وخصوصية البيانات.