شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية ناسا بعد تحطمها على المريخ يمكنها العمل كمحطة أرصاد جوية لمدة 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أعطى العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تحديثًا عن مروحية إنجينويتي التي سقطت على المريخ خلال الاجتماع السنوي لعام 2024 للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي (AGU) في واشنطن العاصمة، حيث بدأت إنجينويتي حملة طيران تجريبية لإثبات أن الطيران بالطاقة في الغلاف الجوي المريخي الرقيق ممكنًا، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التشغيل على الكوكب الأحمر، تحطمت إنجينويتي خلال رحلتها الثانية والسبعين وتعرضت لأضرار في الدوار جعلتها غير قادرة على الطيران مرة أخرى، ولكن بعد إجراء "أول تحقيق للطائرات في عالم آخر"، يقول مديرو مهمة إنجينويتي في مختبر الدفع النفاث، إن المروحية يمكن أن يكون لها مهمة أخرى على الكوكب الأحمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال تيدي تزانيتوس، مدير مشروع إنجينويتي في مختبر الدفع النفاث، خلال العرض التقديمي للفريق في جامعة الجورجية الأمريكية: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن أنه حتى بعد الهبوط الصعب أثناء الطيران، كانت جميع أجهزة استشعار بطاريات الطيران البالغ عددها 72 تعمل بشكل جيد، ولا تزال لديها هدية أخيرة لنا، وهي أنها ستستمر الآن في العمل كمحطة أرصاد جوية من نوع ما، وتسجيل القياس عن بعد، والتقاط الصور في كل يوم مريخي وتخزينها على متن الطائرة".

أمضى مختبر الدفع النفاث شهورًا في التحقيق في تحطم طائرة إنجينيويتي، وقرر أن أنظمة الملاحة في المروحية كانت لديها معلومات قليلة جدًا بسبب الملمس الرتيب والباهت لسطح المريخ.

قال أول طيار في إنجينيويتي، هافارد جريب من مختبر الدفع النفاث، في العرض التقديمي اليوم في AGU 2024: "هذا لا يعني أننا تمكنا من معرفة كل شيء عن الرحلة، بل استنتاجنا هو أننا لا نملك معلومات كافية لفك تشابك بعض التفاصيل حول تسلسل الأحداث حول الهبوط".

وأضاف جريب أنه في حين أن تحقيق الفريق قد انتهى، إلا أنه بعيد عن الاكتمال بسبب المسافة الشاسعة بين مختبر الدفع النفاث ومكان الراحة الأخير لمركبة إنجينيويتي.

وقال: "أحد الأشياء التي تجعل من الصعب التحقيق في هذا هو الافتقار النسبي للمعلومات"، مضيفا "يقع موقع الحادث على بعد أكثر من 160 مليون كيلومتر منا، ولا يوجد صندوق أسود ولا شهود عيان. ولا يمكننا الاقتراب منه ولمس أي شيء، لذا يتعين علينا العمل بالمعلومات الصغيرة المتوفرة لدينا".

ومع ذلك، أضاف علماء مختبر الدفع النفاث أنه بصرف النظر عن الضرر الذي لحق بالدوار والذي أدى إلى إنهاء المهمة، فإن إنجينويتي لا تزال في حالة جيدة، وفي الواقع، إذا سألت المروحية نفسها، فإن إنجينويتي ستبلغك بأن كل شيء على ما يرام.

كما أن إنجينويتي لديها ما يكفي من التخزين على متنها لمدة 20 عامًا تقريبًا، مما يعني أنها يمكنها الاستمرار في إجراء القياسات والصور كل يوم شمسي على المريخ.