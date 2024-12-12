شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. إطلاق SpaceX لقمر ناسا الصناعى الجديد القادر على رسم خرائط 3D للسماء والان مع تفاصيل الخبر

حددت وكالة ناسا موعد إطلاق مهمة لرسم خريطة للسماء ثلاثية الأبعاد 3D باستخدام مرصد فضائي في أواخر فبراير 2025.

وفقا لما ذكره موقع "space"، سيرسم مرصد ناسا الصغير بحجم السيارة، والذي يسمى SPHEREx، خريطة للملايين من النجوم والمجرات المرئية من كوكبنا في كل اتجاه، "مثل مسح داخل الكرة الأرضية"، وفقًا لبيان الوكالة.

سيتم إطلاق القمر الصناعي في مدار قطبي فوق صاروخ SpaceX Falcon 9 من قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا.

وباستخدام خريطة السماء، سيكون لدى SPHEREx ثلاثة أهداف علمية لتحقيقها، أولها من خلال قياس توزيع مئات الملايين من المجرات، حيث تسعى وكالة ناسا إلى فهم المزيد عن حدث كوني قديم يسمى التضخم، عندما زاد الكون بشكل كبير بعد أجزاء من الثانية فقط من الانفجار العظيم.

إذا نجح المرصد، فقد يكتسب العلماء نظرة ثاقبة محسنة للفيزياء التي تكمن وراء التضخم وما دفع الظاهرة.

كما تبحث ناسا عن صورة أكثر اكتمالاً للأجسام والمصادر التي تشع في جميع أنحاء الكون المعروف، وسيجمع المرصد البيانات التي ستمكن العلماء من قياس التوهج الجماعي" للمجرات البعيدة، بما في ذلك الضوء من المجرات المخفية التي لم يتم رصدها بشكل فردي من قبل.

وأخيرًا، ستبحث مهمة SPHEREx في مجرتنا، درب التبانة، عن المكونات اللازمة للحياة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والماء، وإذا عثر عليها SPHEREx، فقد يعطي العلماء فكرة عن مدى احتمالية وجود هذه المكونات عند تشكل الكواكب الجديدة.

وطور العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا SPHEREx، والذي من المقرر أن يبلغ عمره عامين، وخلال هذا الوقت، من المفترض أن ينتج SPHEREx خريطتين سنويًا، وفقًا لمختبر الدفع النفاث.