تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد دعم هاتف iPhone SE 4 بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم ومواصفات إصدار ابل القادم iPhone SE 4، واليوم تؤكد التقارير من جديد على خطط ابل لدعم هذا الإصدار بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرة سليفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

وتستعد شركة ابل لإطلاق الجيل القادم من هواتف iPhone SE في حدث يعقد في الربع الأول من عام 2025 المقبل، وفي تفاصيل جاءت عبر ET News اليوم تم التأكيد من جديد على مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار.

ولقد قدمت ابل إصدارها السابق iPhone SE 3 بكاميرة في الجهة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 7 ميجا بيكسل.

بينما يأتي هاتف iPhone SE 4 بترقية في الكاميرات، حيث تأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما يؤكد تقرير ET News على أن شركة “LG Innotek” ستكون المورد الرئيسي للكاميرات الخلفية والرأسية في هاتف iPhone SE 4، ومن المتوقع أيضاً تكون نفس الكاميرات المقدمة في هاتف iPhone 16، إلا أن SE 4 لن يتضمن كاميرة بزوايا عرض واسعة.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن شركات “Foxconn وCowell Electronics” ستكون من الشركات الموردة لتكوينات الكاميرة في هاتف ابل منخفض التكلفة، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED والتي تقدم أيضاً من “LG Display” وBOE على أن تصل حصة LG من اللوحات المقدمة لابل ما بين 25-35%.

يذكر أن التفاصيل السابقة أشارت إلى أن هاتف ابل القادم من سلسلة SE سيأتي بسعر يتراوح بين 459 أو 499 دولار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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