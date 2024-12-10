شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الدفع باستخدام Apple Pay فى المتاجر عبر أيفون وساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك استخدام Apple Pay في المتاجر أو المطاعم أو محطات الوقود أو أينما ترى رموز الدفع غير التلامسية المناسبة، وذلك عبر أيفون أو ساعة أبل، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع الدعم الرسمي لأبل.

الدفع باستخدام Apple Pay عبر أيفون

1. لاستخدام بطاقتك الافتراضية:

o إذا كان أيفون مزودًا بـ Face ID، فاضغط ضغطا مزدوجًا فوق الزر الجانبي، وإذا طُلب منك ذلك، فقم بالمصادقة باستخدام Face ID أو أدخل رمز المرور لفتح Apple Wallet.

o إذا كان أيفون مزودًا بـ Touch ID، فاضغط ضغطا مزدوجًا فوق زر الصفحة الرئيسية.

2. لاستخدام بطاقة مختلفة، اضغط فوق بطاقتك الافتراضية لعرض بطاقاتك الأخرى، واضغط فوق بطاقة جديدة وقم بالمصادقة.

3. امسك الجزء العلوي من أيفون بالقرب من قارئ البطاقات غير التلامسية حتى تظهر علامة اختيار على الشاشة.

الدفع باستخدام Apple Pay عبر ساعة أبل

1. اضغط ضغطا مزدوجًا فوق الزر الجانبي.

2. تفتح بطاقتك الافتراضية تلقائيًا، مرر لأسفل لاختيار بطاقة أخرى.

3. امسك بشاشة ساعة أبل بالقرب من قارئ البطاقات غير التلامسية حتى تشعر بضغطة خفيفة وتسمع صوت صفير.