تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق اختبار الإصدار التجريبي لـ Copilot Vision لمشتركي Copilot Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فتحت Microsoft Copilot Labs تجارب تجريبية لبرنامج Copilot Vision لتحديد مشتركي Copilot Pro المدعوين. يرى Vision AI كل ما يفعله المستخدمون في متصفح الويب Microsoft Edge لتقديم المساعدة والمعلومات والنصائح والمساعدة.

تم دمج Copilot AI في أحدث إصدارات Microsoft Windows وEdge وOffice. يوفر هذا الذكاء الاصطناعي الإجابات والمساعدة عندما يُطلب منك إدخال النص. تضيف Copilot Vision القدرة على رؤية كل ما يفعله المستخدم داخل Microsoft Edge، مما يلغي الحاجة إلى وصف الكائنات والخرائط والعناصر المرئية الأخرى بالنص عند مطالبة الذكاء الاصطناعي.

وسيستمتع اللاعبون باللعب أكثر مع النصائح والمعلومات التي يمكن أن تقدمها Vision داخل اللعبة، على الرغم من أنها لا تملك حتى الآن القدرة على التحكم في الألعاب بشكل مباشر. يمكن لـ Vision AI التعرف على الأشياء أثناء تصفح الويب لمساعدة المستخدمين على مقارنة العناصر عند التسوق لشراء الفنادق أو الألعاب أو المنتجات الأخرى.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا عرض معلومات محددة عن المنتج مثل كيفية غسل قطعة من الملابس. يمكن للمستخدمين الذين لا يعرفون ماذا يشترون أو ماذا يفعلون خلال النهار أن يطلبوا من الذكاء الاصطناعي اقتراحات، مما يسمح للمستخدمين المشغولين بأن يعيشوا حياة خالية من القرارات.

يقتصر استخدام Copilot Vision حاليًا على مجموعة مختارة من مواقع الويب أثناء الاختبار التجريبي، وستتوسع هذه المجموعة بمرور الوقت. يتم حذف البيانات المرئية وتفاعلات المستخدم التي ترى Copilot Vision كل جلسة عند انتهاء الجلسة، ولكن يتم الاحتفاظ بجميع الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بواسطة مايكروسوفت.

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