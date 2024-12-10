تكنولوجيا: ابل تدعم أجهزة MacBook Pro 2026 بشاشات OLED وكاميرة في ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة MacBook Pro، ولقد أوضح تقرير جديد بعض المواصفات المتوقعة في جهاز MacBook Pro 2026.

تخطط شركة ابل لدعم أجهزة MacBook Pro المقرر إطلاقها في 2026 ببعض الترقيات في المواصفات والتصميم، ومن المقرر أن تضم هذه الإصدارات شاشات OLED، كما تجري ابل تغيير على تصميم الكاميرة، حيث تستبدل ابل تصميم نتوء الشاشة بثقب للكاميرة.

كما تشير التوقعات إلى أن ثقب الكاميرة في جهاز MacBook Pro 2026 قد يدعم نظام “Dynamic Island” على غرار الميزة المقدمة من ابل في هواتف الأيفون.

أيضاً من المقرر أن تتوفر أجهزة MacBook Pro بحجم شاشة 14.3 إنش، و 16.3 إنش في شاشة Hybrid OLED بتقنيات RGB Tandem وOxide TFT، كما تدعم معدل تحديث ديناميكي لتحديث لإطارات، أي تأتي الأجهزة بحجم أكبر بنسبة ضئيلة في الشاشة مقارنة بأجهزة MacBook Pro المميزة بشاشة Mini LED والتي تتوفر بحجم 14.2، و16.2 إنش.

كما تشير التوقعات إلى أن التبديل إلى شاشات OLED سيأتي ببعض التحسينات في الشاشة التي تشمل سطوع أعلى، مع تباين ولون أسود غامر، كما تأتي الأجهزة بتحسينات في عمر البطارية، ومن المتوقع أن تأتي الأجهزة بتصميم أكثر نحافة.

يذكر أن إصدارات 2025 من أجهزة MacBook Pro لن تتضمن أي تغيير في التصميم، إلا أن هذه الإصدارات تتضمن ترقية إلى معالجات M5 وM5 Pro وأيضاً M5 Max، ومن المقرر أن تكون شاشات OLED حصرية على أجهزة MacBook Pro على مدار عامين، على أن تتوفر في أجهزة MacBook Air في 2028.

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