انت الان تتابع خبر يوتيوب تطرح تعديلاً جديداً لمستخدمي الهواتف الذكية.. يخص التعزيز البصري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتضمن التعديل الجديد تعديل الشريط السفلي في واجهة التطبيق ليصبح نصف شفاف، مما يسمح للمستخدمين برؤية المحتوى أسفل الشريط أثناء التمرير في التطبيق، مما يعزز التفاعل البصري ويزيد من سلاسة التنقل.ويُلاحظ أن هذا التعديل يظهر بشكل أوضح عندما يكون الوضع الداكن (Dark theme) مفعلا، خصوصا على هواتف آيفون، وفقًا لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأشار تطبيق "يوتيوب" إلى أن التعديل سيكون متاحا بدءا من الإصدار "19.47" للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد"، ومن الإصدار "19.49" لهواتف آيفون.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من التعديلات التي أُدخلت على الشريط السفلي في تحديثات سابقة، والتي كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أُعلن عن حزمة من التحسينات لتعزيز أداء التطبيق وواجهة المستخدم.

ومع هذا التعديل الجديد، يبدو أن "يوتيوب" تسعى بشكل مستمر لتحسين تجربة مستخدميها، مما يساهم في جعل التفاعل مع التطبيق أكثر سلاسة ومتعة.

ومؤخرا، أعلنت منصة يوتيوب عن مجموعة من المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدعم صُنّاع المحتوى وتعزيز إمكانيات الإبداع عبر المنصة.

وكشف الرئيس التنفيذي ليوتيوب نيل موهان، خلال حدث ترويجي في مكتب غوغل بنيويورك، عن هذه المزايا، أبرزها قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد مقاطع فيديو قصيرة بطول 6 ثوانٍ، يمكن دمجها ضمن مقاطع "يوتيوب شورتس".

وتعتمد هذه الميزة على تقنيات متطورة من شركة "ديب مايند" مثل نموذج الفيديو Veo ونموذج الصور Imagen 3.

وأكدت يوتيوب أن الذكاء الاصطناعي يُعتبر عنصراً أساسياً في منصتها، خاصة في تحسين خوارزميات توصية المحتوى، كما تعمل على إدماج نتائج النصوص والصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي في ميزة "الإلهام" لتقديم اقتراحات وأمثلة للمبدعين حول المحتوى الذي يمكن إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أيضًا، سيتلقى المبدعون اقتراحات "محسّنة بالذكاء الاصطناعي" حول كيفية الرد على التعليقات بطرق مبتكرة.

