شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن توسعة متاجرها للبيع بالتجزئة فى السعودية .. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع شركة آبل في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة الأخيرة، لتأتي أحدث محطاتها الآن في المملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن تطلق الشركة أول متجر لها عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية في صيف عام 2025، يليه العديد من المتاجر الرئيسية بدءًا من عام 2026.

خطة توسع آبل داخل المملكة العربية السعودية

ويشمل التوسع خططًا لموقع بيع بالتجزئة بارز في الدرعية، وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وستقدم أبل أيضًا خدمة العملاء والدعم باللغة العربية لأول مرة، حيث ستقدم مجموعة منتجاتها الكاملة عبر القنوات الإلكترونية والفعلية.

وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك التزام الشركة بدعم العملاء والشركات والمبتكرين المحليين، ويستند هذا التوسع إلى استثمارات أبل الحالية في البلاد، وخاصة أكاديمية أبل للمطورين في الرياض، والتي تأسست في عام 2021 من خلال شراكات مع مؤسسات محلية.

وقد دربت الأكاديمية النسائية ما يقرب من 2000 طالبة في البرمجة، مما مكنهن من نشر التطبيقات على متجر التطبيقات، كما تعمل شركة أبل على توسيع برامجها التعليمية، حيث استضافت مؤخرًا أول برنامج Apple Foundation Program المختلط في البلاد.

وركزت الدورة التي استمرت لمدة شهر على البرمجة وتطوير التطبيقات، مع التركيز على الألعاب، ومن المقرر تقديم برامج مستقبلية في ربيع عام 2025.

وتشمل التكاملات التكنولوجية الإضافية توسعة خدمة Apple Pay في الرياض، حيث يمكن للمستخدمين الآن استخدام Express Mode لدفع ثمن وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات من خلال حمل iPhone أو Apple Watch .

ومنذ إطلاقها في عام 2019، انتقل العديد من العملاء السعوديين من طرق الدفع التقليدية إلى Apple Pay.

آبل اتفقت 2.6 مليار دولار مع الشركات السعودية لدعم الابتكار التكنولوجي

وأوضحت أبل، أن استثمارها أثر بشكل كبير على النظام البيئي التكنولوجي المحلي، فقد زادت أرباح المطورين السعوديين بأكثر من 1750٪ منذ عام 2019، حيث أنفقت أبل أكثر من 10 مليارات ريال سعودي (أكثر من 2.6 مليار دولار) مع الشركات المحلية على مدى السنوات الخمس الماضية وتواصل دعم الابتكار التكنولوجي.

