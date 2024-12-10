شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك وساندر بيتشاى يعربان عن إعجابهما بشريحة جوجل الكمومية الجديدة Willow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت شريحة جوجل الكمومية، Willow، موجة من الجدل في عالم التكنولوجيا، فقد تمكنت الشريحة التى تم الكشف عنها من حل مشكلة محيرة للعقل فى أقل من خمس دقائق - وهى مهمة معقدة للغاية لدرجة أن الكمبيوتر الكلاسيكي قد يستغرق عشرة سبتلييون سنة (نعم، هذا هو الرقم 1 يليه 25 صفرًا)، وتمثل هذه القفزة الهائلة في الحوسبة الكمومية، التي تم تطويرها في مختبر جوجل في سانتا باربرا، خطوة جريئة نحو مستقبل التكنولوجيا.

وأعلن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، بفخر عن هذا الإنجاز على حسابه على X (تويتر سابقًا)، واصفًا Willow بأنها "شريحة كمومية متطورة" قادرة على التوسع مع تقليل الأخطاء - وهو إنجاز كان يعتبر شبه مستحيل حتى الآن.

وهنا تدخل إيلون ماسك برد فعله المميز المكون من كلمة واحدة: "واو"، ولكن المحادثة لم تتوقف عند هذا الحد، وطرح بيتشاي فكرة بناء "مجموعة كمية في الفضاء" باستخدام مركبة ستارشيب التي يملكها ماسك، فرد ماسك قائلا: "من المحتمل أن يحدث هذا".





وباعتباره من علماء المستقبل، حول ماسك المناقشة إلى حضارات كارداشيف من النوع الثاني، والألواح الشمسية في الصحاري، وزحف البشرية نحو تسخير الطاقة العالمية، ورد بيتشاي، داعيا إلى توسيع نطاق الطاقة الشمسية بدلا من ملاحقة البدائل بلا نهاية.

وبأسلوب عملاق التكنولوجيا الحقيقي، تحول التبادل إلى جلسة عصف ذهني مهووسة - طموحة ومثيرة للاهتمام في نفس الوقت، وبينما يتعجب العالم من براعة Willow الكمومية، يبدو ماسك وبيتشاي مستعدين لأخذ الحوسبة (والإنسانية) إلى ارتفاعات بين النجوم، مجموعات كمية في الفضاء؟ من الذي لا "يدهش" بهذا؟

وتمثل شريحة Willow خطوة رائدة في التغلب على أحد أكبر تحديات الحوسبة الكمومية: تصحيح الأخطاء، وتم تجهيز Willow بـ 105 كيوبت - اللبنات الأساسية للحوسبة الكمومية - لتسخير السرعة المذهلة للبتات الكمومية مع معالجة ضعفها أمام الاضطرابات الصغيرة، مثل الجسيمات دون الذرية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى أخطاء، وتقليديًا، يؤدي زيادة عدد الكيوبتات على الشريحة إلى تفاقم هذه المشكلات، مما يحد من الأداء.

ومع ذلك، فإن النهج المبتكر لشركة Google مع Willow قلب السيناريو، ومن خلال ربط كيوبتات الشريحة بعناية، تمكنت شركة التكنولوجيا العملاقة من تقليل معدلات الخطأ مع زيادة عدد الكيوبتات - وهو إنجاز لطالما اعتبر عقبة رئيسية في هذا المجال.

والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن Google تدعي أنها تستطيع الآن تصحيح هذه الأخطاء في الوقت الفعلي، وهو تطور حاسم في جعل أجهزة الكمبيوتر الكمومية عملية لحل مشاكل العالم الحقيقي.

وقال هارتموت نيفين، رئيس Google Quantum AI، مؤكدًا على هذا الإنجاز: "لقد تجاوزنا نقطة التعادل"، وبفضل هذا الإنجاز، قد يمهد Willow الطريق للحوسبة الكمومية لمواجهة التحديات في مجالات مثل الطب والذكاء الاصطناعي وتحسين الطاقة - وهي المجالات التي تفشل فيها أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

ومع اقتراب Google من إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للآلات الكمومية، فقد تصبح طموحاتها المستقبلية، مثل رؤية Sundar Pichai للتجمعات الكمومية في الفضاء، حقيقة واقعة.